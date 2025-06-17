南投市8處電動車充電樁試營運 助力智慧城市發展

南投市新設8處充電站，即日起試營運。（南投市公所提供）

2025/06/17 12:38

〔記者張協昇／南投報導〕因應電動車日益普及，南投市公所為打造友善的充電環境，已於市內設置8處電動車充電樁場站，共有11座慢充及6座快充樁，即日起試營運。試營運期間將採時間計費，慢充第一小時收費50元，之後每半小時25元；快充則每分鐘收費15元，未來將逐步轉為以度計費（慢充每度10元、快充每度13元），付款方式包括信用卡、LINE Pay與街口支付等多元電子支付，使用前請先下載APP「南投停車幫幫忙」。

南投市公所指出，此次電動車充電樁場站設置地點，涵蓋市區重要幹道及民眾使用頻率高的停車場，包括停一停車場（南陽路與玉井街口）、停四停車場（南投市家樂福前停車場）、停五停車場（平和街15巷、平和公園旁）、停六停車場（集賢路近建國路口）、停七停車場（民權街文化中心旁）、停八停車場（南投高中斜對面、仁壽公園旁）、停九停車場（文林路南投國中旁）及民族路停車場（台電南投服務所旁）。目前，包含停五停車場、停六停車場、停八停車場及停九停車場，已經開始試營運，後續其他場站將會陸續啟用。

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南投市長張嘉哲表示，南投市將在推動智慧城市與永續交通方面持續努力，電動車充電設施是許多電動車車主最需要的，未來，市公所將持續盤點合適據點擴充服務，並呼籲民眾共同遵守充電規範，充滿電後請即時移車，避免佔用，營造友善共享的使用環境。

市公所提醒，未充電佔用專用車位屬違規行為，將依「停車場法」第32條及第40-1條規定，處以600至1200元罰鍰。

南投市電動車充電站，可透過卡、LINE Pay等多元方式支付充電費用。（南投市公所提供）

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