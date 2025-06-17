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    北市首例！262電動公車火燒車 同車型114輛、充電系統總體檢

    台北市一輛電動公車發生火燒車意外，警消急佈水線滅火。（資料照）

    台北市一輛電動公車發生火燒車意外，警消急佈水線滅火。（資料照）

    2025/06/17 12:55

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市大都會客運262路線電動公車昨（16）日發生火燒車事故，公共運輸處主任秘書廖苑伶今天在臨時記者會中表示，這起事故為北市首例，因此格外重視，會盡速進行安全性檢測；事發後，已請大都會客運停派同批引進共20輛電動公車，相關車輛今天並未出車，同時要求立即全面檢視，確認安全無虞才能恢復上路。

    廖苑伶指出，昨天火燒車輛目前停在大都會客運內湖廠站，正在進行車輛鑑識，交通部公路局等單位今天會同公運處至現場，了解相關殘骸與起火原因，業者也會做好妥善安排調度其他車輛，應不會影響民眾搭車權益。

    她說，該批車型在台北市約有114輛（首都 、欣欣、大南，以及大都會客運停派的20輛），已請所有相關業者進行車輛檢測，目前有兩輛車的充電系統異常，同樣先行停派。

    後續會否定期檢查電池或其他設備狀況？她回應，業者與車商接觸密切、都會定期檢測，要求盡速提交報告，確認檢測方式、頻率等有無需要加強之處，盡可能防止類似情況再度發生。

    她提到，北市現有3500輛公車，其中858輛電動公車，將於3天內要求所有北市公車業者，針對充電系統進行總體檢，並且盡速要求提報檢查結果。

    此外，北市配合中央「2030市區公車全面電動化」政策，引進電動公車，也有相關規定與把關機制，北市會在安全無虞下，繼續推動。

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