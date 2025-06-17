身心障機構照護工作壓力大 新北明年試辦久任獎金留才

新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/17 13:34

〔記者黃子暘／新北報導〕身心障礙福利機構中，相關照護工作極具專業且艱辛，新北市議員王威元今（17）日在市政總質詢表示，相關工作者如教保員等長期處在高壓、超強度工作環境，易生身心負荷，盼市府提供獎金留才。市長侯友宜說，市府明年起至2028年推出1項久任獎金試辦計劃，總經費6960萬元，盼儘量留才。

侯友宜指出，市府自明年至2028年間推出相關試辦計劃，預計明年經費1490萬元，2027年2324萬元，2028年3145萬元，共6960萬元，鼓勵相關職員如教保員、護理師、治療師等久任。

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新北市府補充，試辦計劃規劃任職滿1年後，第1年獎助2萬4000元，第2年獎助3萬6000元，第3年獎助4萬8000元，其中，65%提供給專業人員個人，35%提供給服務營運單位，用於提升環境、津貼、教育訓練。

市府社會局長李美珍說，獎助對象包含機構主任、社工、教保員、生服員、護理師、治療師及其他醫事人員等，目前新北市共有83家身心障礙照顧機構，約737名專業人員投入服務，照顧2555位身心障礙者，市府盼藉由此計畫，讓專業人員獲得支持，進而穩定留任，強化身障者照護環境。

市議會民進黨團總召集人廖宜琨表示，樂見新北市試辦獎勵計畫，新北補助雖較台北市起步略晚，但3年內總額達10.8萬元，對第一線人員而言應具誘因；市府若欲建構長期穩固、更具韌性的照顧體系，建議應評估試辦成果，並借鏡台北經驗，推動制度常態化與雙向獎助設計。

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