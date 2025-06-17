藍議員憂限電危機重演 侯友宜籲中央重新檢視能源政策、思考重啟核電

新北市長侯友宜回應，能源是國安問題，現在往非核家園在走，但核電還是最穩定、最便宜的基載電力，現卻朝最有挑戰性的燃氣，甚至空污嚴重的燃煤發展，「政策不是朝正確的方向」，中央應要把能源配比調整好，才能解決問題最根本。（記者羅國嘉攝）

2025/06/17 14:40

〔記者羅國嘉／新北報導〕面對即將到來的夏季用電高峰，新北市議會國民黨團今（17）日質詢聚焦台灣邁入非核家園，但輝達執行長黃仁勳說台灣應該要投資核電缺遭炎上。市長侯友宜回應，能源是國安問題，現在往非核家園在走，但核電還是最穩定、最便宜的基載電力，現卻朝最有挑戰性的燃氣，甚至空污嚴重的燃煤發展，「政策不是朝正確的方向」，中央應要把能源配比調整好，才能解決問題最根本。

議員劉美芳、黃永昌指出，根據民進黨政府能源規劃顯示，明年度綠電目標占比為20％，但可能因太陽能設施用地不足、風力發電未達預期，導致目標難以實現；加上全台住宅每年用電約509億度，綠電產量恐難滿足基礎需求。且中央發展綠電口號喊得大聲，但目前還是以火力發電為主，跟民眾想法差距很大，市府應告訴向中央正視核電，建議重新納入政策討論。

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侯友宜說，能源政策是國安問題，核電仍是目前最穩定、成本最低且具競爭力的基載電力，許多經濟產業都在呼籲啟動核電，再生能源發展速度沒有這麼快，目前還不是穩定能源，民生問題要兼顧，不能老用意識形態去做事。他最擔心夏季，看這幾天30幾度，體感又可能高達40度，上周末用電量暴增，尤其北部配比沒有這麼多，產業、民生用電會面臨嚴峻挑戰。

侯友宜表示，核電是最具有競爭力、低碳與乾淨的能源，重啟能核電是世界潮流，違反世界趨勢的燃煤不是解決辦法。新北目前太陽光電發展不錯，已有187萬瓦，另外金山四磺子坪先導地熱發電廠也設置全台1.2百萬瓦發電廠，未來可達4百萬瓦，但遠遠還不夠，再生能源要積極推動，但中央能源政策要重新調整步伐，才是解決最根本。

劉美芳也說，希望市府動物保護防疫處要「珍愛小動物」，否則蛇鼠喜歡去咬電線，該怎麼辦；侯回應，用電問題跟小動物沒關係，用電問題推給小動物不行，最重要中央要把政策講清楚，市府推動節能減碳，也會媒合產業電力發展，全面行動。＃

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