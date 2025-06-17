新北明年起開辦鄰長團保 調高里基層工作費、便當費

新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/17 13:41

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市有1032名里長、2萬2381名鄰長，市議員劉美芳、邱烽堯、王威元、林國春質詢表示，鄰長是里長的左右手，六都唯有新北、高雄沒替鄰長保險，希望市府完善保護基層第一線，在物價飛漲的如今，里基層工作費、便當費也應有調升。市長侯友宜指出，自明年起市府以約2700萬元預算為鄰長每人投保1200元團體意外險，里基層工作經費級距調整以「里人口數4千人，每年60萬元」為基礎，每3千人設一級距增加5萬元，預計429里受惠。

劉美芳、邱烽堯說，新北市有72％的鄰長為61歲以上長輩，服務案量大，是基層人力的支柱，六都只有新北、高雄沒有鄰長保險，希望市府跟進辦理，讓鄰長在服務民眾時更安心。

請繼續往下閱讀...

侯友宜、民政局長林耀長指出，市府希望鄰長工作時同時保障他們的安全，因此將從明年起2萬多名鄰長辦理團保，每人投保1200元，提供意外身故1000萬元保險金、失能給付、住院給付等等，總預算約2700萬元，將編列在明年預算開始實施；民政局內部評估，鄰長職務難以劃分所謂「上下班」，市府盼提供全時段保障，選擇以1200元完善保險。

王威元則表示，市府在今年提高里鄰長及志工等聯誼活動費，從3840元到4100元，用意良善，不過物價攀漲的如今，里基層工作費也應相應調漲，這筆錢是用於補助里民活動，並非是放在里長的口袋；此外，便當費僅有100元，如今要訂到這種價格的便當，還要請求廠商。

侯友宜、林耀長回應，市府將在明年起調高便當費，從100元調高到120元，里基層工作費用則以級距方式調整，規劃為里人口數4000人，每年60萬元為基礎，每多3000人為一個級距增加5萬元，最高可增加到50萬元，調整後，各里工作經費可從60萬元增加到最多110萬元，預計429個里受惠，市府支出2725萬元預算。

林國春建議，如果1032名里長在處理公務時因此涉及訴訟案件，市府應該提供免費法律諮詢等法律協助。侯友宜指出，里長是民選公職人員，是否適用此方式，他請法制局研究，對於里長因公涉訟，市府會儘量支持。

新北市議會民進黨團總召集人廖宜琨、副召集人蘇錦雄、幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈表示，民進黨團爭取鄰長團保，樂見市府允諾辦理，鄰長是社區防災防疫、市政推動的關鍵角色，團保是最基本的安全保障，黨團呼籲市府應提高鄰長交通費，盼市府逐步將保障做到位。

此外，民進黨團也說，里長也要「有人、有錢、有資源」才能有效服務市民，新北幅員遼闊，各區差異大，地廣人稀的偏鄉里別因地理分散，服務效能受限，盼市府不應僅以人口分級，還應納入地形、服務半徑及維護成本等因素，建立彈性補助機制，保障偏鄉資源。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法