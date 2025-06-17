為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    堅信百年後仍有圖書館 企業家獨捐上億元改造台中拖吊場

    文心拖吊場完成搬遷後，原址將新建羅布森圖書館。（中市府提供）

    文心拖吊場完成搬遷後，原址將新建羅布森圖書館。（中市府提供）

    2025/06/17 13:19

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市府文心拖吊保管場多年來提供民眾繳費「贖車」（領回違規車輛），本週由樓梯升降椅業者捐贈1億2千萬元，啟動「羅布森圖書館」工程，預計明年底落成啟用，捐款者強調，捐贈以「百年閱讀、森生不息」為理念的圖書館，相信百年後仍有圖書館存在。

    南屯區「文小65」用地曾為台中拖吊場使用，遭轄區民進黨市議員何文海等民代批評用地不符文教，拖吊場於5月20日遷移，本月19日將進行「羅布森圖書館-開工動土典禮」，開啟結合生態、環境與教育學習地景圖書館工程。

    捐款業者汪世旭本業為台灣樓梯升降椅製造大廠，曾在2013年7月開設羅布森書蟲房，以本業支撐書店營運，平日一天只有2至3人入店，10年內包含購地建屋燒掉超過8千萬元，書房從烏日溪尾里稻田間搬至五權西路，仍在兩年前（2023年8月）熄燈。

    汪世旭說，兩年前閉店當天賣出超過千本二手書，是開店10年以來營業額最好，所得全數捐助溪尾國小貧困學童助學金，也證實台灣還是有閱讀市場存在。

    羅布森圖書館由半畝塘環境整合設計，麗明營造負責施工，設計融合舊南屯溪地景脈絡，以清水模建築、湖畔與生態概念，呈現與自然共生的環境教育空間。

    台中市府強調，「文小65」用地歷經三任市長漸進轉型，目前新規劃興建羅布森圖書館，市府已完成會勘，拖吊場已於5月20日前搬遷，圖書館本週動工預計明年啟用。

    捐款業者汪世旭強調，相信百年後仍有圖書館存在。（記者黃旭磊攝）

    捐款業者汪世旭強調，相信百年後仍有圖書館存在。（記者黃旭磊攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播