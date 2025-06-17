私校專任教師超鐘點費32年未調 高教工會籲教育部通盤調整

私校大專教師超鐘點費32年未調漲，高教工會呼籲教育部應通盤檢討，保障大專教師鐘點費應「不分公立私立」、「不分專任兼任」，都不該少於公教人員調薪幅度。（圖由高教工會提供）

2025/06/17 12:14

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高教工會要求漲私校專任超時鐘點費 教育部：審慎通盤考量

〔記者楊綿傑／台北報導〕私校大專教師超鐘點費32年未調漲！高教工會批評，公校專兼任教師已比照公教調薪調整、私校兼任教師鐘點費也已比照公校標準，但私校專任教師超鐘點卻被「獨漏」，形同「打74折」，呼籲教育部應通盤檢討，保障大專教師鐘點費應「不分公立私立」、「不分專任兼任」，都不該少於公教人員調薪幅度。

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公立大專校院專任教師超鐘點費、兼任教師鐘點費都已在今年2月起調升為教授1070元、副教授920元、助理教授855元、講師780元；私校兼任教師鐘點費也於今年8月起比照公立學校支給。但私校教師超鐘點卻尚無規範，教授僅有795元、副教授685元、助理教授630元、講師575元。

高教工會組織部主任林柏儀表示，政府的「獨漏」已導致截至目前為止仍有超過3分之2的私立大專校院竟32年未調漲其專任教師的超鐘點費比起同級的公校或私校兼任教師講師級鐘點費，形同被「打74折」，完全跟不上教師正常薪給和物價的調幅，並不合理。

林柏儀認為，私校專任教師薪給要依照公校標準，是我國《教師待遇條例》為確保教師待遇和教育品質的重要規範，質疑為何面對超時授課衍生的「超鐘點費」可以放任私校不比照公校調整，這將導致「逼迫專任超鐘點，取代續聘兼任或新聘專任」的歪風。

工會代表提到，私校專任教師超鐘點費嚴重偏低不但影響教師合理待遇，長期也將影響教育品質。目前諸多私校在鐘點費缺乏規範而過度低廉的不正誘因下，「叫既有老師超時授課比加聘新老師還便宜」，導致學校經常逼迫專任教師「超鐘點」。

此外，林柏儀也點名超時授課前20名的私校，以基層助理教授來說，每週超時授課2至4小時比比皆是，甚至還有學校出現「平均」超時授課達6小時的情況。此狀況排擠私校專任教師深入備課、輔導學生、研究發表的時間，同時也導致私校不傾向新聘教師補足人力，影響高教新陳代謝。

林柏儀呼籲，教育部應通盤檢討，保障大專教師鐘點費應「不分公立私立」、「不分專任兼任」，都不該少於公教人員調薪幅度。除此之外，應採取具體措施包含完善法規與增加補助，以有效改變各私立大專校院教師的超鐘點費數額與超時授課狀況，捍衛高教應有的教師待遇和教育品質。

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