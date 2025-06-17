別再拿除草劑整理社區空地 北市環保局示警：最高罰5萬

環保局說明，除草劑屬於農藥，嚴禁於非農地環境使用，包括公園、社區草皮、學校與醫療機構周邊等場域，除草劑的主要毒性雖針對植物，對動物相對較低，但長期接觸或反覆暴露仍可能引發皮膚或眼部過敏反應。（台北市環保局提供）

2025/06/17 13:00

〔記者劉詠韻／台北報導〕除草劑屬化學性農藥，若在非農業用途地區不當使用，恐對人體健康與自然環境造成危害。台北市環保局今（17）日表示，未來將強化除草劑管理與查核作業，重點對象包括農藥販售業者、大型公園綠地、河濱公園及水源保護區等場域，非實際從事農業使用的農業區及保護區內不得施用除草劑，違者將處新台幣5000元以上、5萬元以下罰鍰。

台北市自2016年起實施《台北市除草劑管理自治條例》，環保局統計，113年度共查獲3起違規施用案件，分別發生於北投區、士林區及內湖區，其中2件為住宅區空地違規施用，近年有民眾因便利考量，於住宅空地或社區綠地使用除草劑，雖多出於善意卻已違法，同時對健康與生態構成潛在威脅。

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環保局說明，除草劑屬於農藥，嚴禁於非農地環境使用，包括公園、社區草皮、學校與醫療機構周邊等場域，除草劑的主要毒性雖針對植物，對動物相對較低，但長期接觸或反覆暴露仍可能引發皮膚或眼部過敏反應，更可能造成植物產生抗藥性，進一步導致土壤流失、水體污染與生態失衡等問題。

環保局建議，可在種植前整地、換土或短期淹水，以降低雜草種子萌芽機率；並優先採用人工或機械除草，前者可有效根除雜草，後者則能保留地表植披、防止土壤流失。此外，也可選擇適應力強、耐踐踏、易繁殖的地被植物快速覆蓋裸露地面，阻絕雜草滋生空間，以利民眾採取既安全又合法的除草方式。

環保局提醒，違者將處新台幣5000元以上、5萬元以下罰鍰。（台北市環保局提供）

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