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    桃市與就服處開辦熱門職訓、證照課程 首度開放服役中替代役男報名

    桃市府民政局與就業職訓服務處合作，開辦創新產業應用培育工作坊，免費提供4大熱門職訓課程及3大專業證照輔導，並首度開放服役中的替代役報名。（圖由民政局提供）

    桃市府民政局與就業職訓服務處合作，開辦創新產業應用培育工作坊，免費提供4大熱門職訓課程及3大專業證照輔導，並首度開放服役中的替代役報名。（圖由民政局提供）

    2025/06/17 12:45

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府民政局與就業職訓服務處合作，開辦「創新產業應用培育工作坊」，免費提供4大熱門職訓課程及3大專業證照輔導，民政局表示，今年首度開放服役中的替代役報名，讓役男利用服勤空檔進修專業技能，報名期間從即日起至7月6日，只要設籍桃園、年滿16歲的待役或待退替代役男皆可參加。

    民政局長劉思遠表示，今年職訓課程首次針對在役替代役男設計，打破過去僅限待役役男的參訓限制，象徵市府對青年公共服務與未來職涯的雙重重視，希望提升當兵的附加價值，讓義務與技能養成能夠雙軌並進。

    民政局表示，創新產業應用培育工作坊開設4大未來產業導向的課程，包括Python與大語言模型AI人才應用班、無人機競速空拍證照班、ESG綠能科技人才培訓班、AWS－AIGC證照實作班，並提供ISO 14064-1溫室氣體盤查顧問訓練認證、永續發展碳管理師、GRI永續報告書管理師3項重點證照輔導課程。

    民政局表示，創新產業應用培育工作坊，即日起至7月6日開放報名，只要設籍桃園市、年滿16歲的待役或待退替代役役男皆可參加，課程採線上報名，可至桃園市各區公所、桃市府民政局或就業職訓服務處官網查詢，或電洽桃市府民政局專線（03）335-8560。

    桃市府民政局與就業職訓服務處合作，開辦創新產業應用培育工作坊，免費提供4大熱門職訓課程及3大專業證照輔導，並首度開放服役中的替代役報名。（圖由民政局提供）

    桃市府民政局與就業職訓服務處合作，開辦創新產業應用培育工作坊，免費提供4大熱門職訓課程及3大專業證照輔導，並首度開放服役中的替代役報名。（圖由民政局提供）

    桃市府民政局與就業職訓服務處合作，開辦創新產業應用培育工作坊，免費提供4大熱門職訓課程及3大專業證照輔導，並首度開放服役中的替代役報名。（圖由民政局提供）

    桃市府民政局與就業職訓服務處合作，開辦創新產業應用培育工作坊，免費提供4大熱門職訓課程及3大專業證照輔導，並首度開放服役中的替代役報名。（圖由民政局提供）

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