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    新北市社會局協助企業打造專屬志工體驗做公益

    新北社會局協助企業量身打造志工體驗行程，讓志願服務從公司延伸到社區。（新北市社會局提供）

    新北社會局協助企業量身打造志工體驗行程，讓志願服務從公司延伸到社區。（新北市社會局提供）

    2025/06/17 12:34

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局鼓勵企業回饋社會發揮愛心、做公益，推出「一企趣服務」志工體驗活動，幫企業團體規劃簡單又有意義的志工行程，讓企業員工也能輕鬆投入做志工，像是和運租車、兆豐票券近期就響應新北市的公益活動，帶著員工走出辦公室，到戶外當起環境守護志工，用行動展現企業的愛與責任，讓公益變得簡單又有感。

    新北社會局長李美珍表示，社會局透過新北市志願服務推廣中心，協助企業設計具彈性、低門檻的志工體驗活動，讓企業主管帶領員工與眷屬能夠實地參與服務，讓做志工變得不難、也更有溫度，為公益注入一股企業正能量。同時也歡迎更多企業夥伴加入志工行列，共同為社會、為環境盡心力。

    透過社會局協助，和運租車今年4月底以「濕地守護･塭暖永續」為主題，號召30名員工前往新莊塭仔底濕地公園，進行外來種植物清除與疏洪道挖掘等工作，與中港大排志工隊攜手維護濕地生態，參與員工不僅親身體驗生態保育的辛勞，也深刻體會到公園之美來自眾人的長期默默付出，令大家很有成就感。

    兆豐金控旗下兆豐票券也在6月初號召40名同仁與家屬，在假日時自發前往土城大安圳賞蝶步道，參與由頂欣社區發展協會帶領的步道清理與生態教育活動，大家戴上手套、揮汗除草，透過移除小花蔓澤蘭等外來種植物，讓在地蝴蝶如圓翅紫斑蝶與斯氏紫斑蝶的棲息環境更加友善。

    兆豐票券經理胡明學表示，志工體驗非常有意義，員工也能邀請家人一起投入，讓志願服務從公司延伸到社區，擴大愛的影響力，社會局鼓勵大家一起讓社會更美好，如企業有興趣參與志願服務，歡迎洽詢新北市志願服務推廣中心（02）2981-9090。

    和運租車員工參加志工體驗，合作清除外來種植物及挖掘疏洪道渠道。（新北市社會局提供）

    和運租車員工參加志工體驗，合作清除外來種植物及挖掘疏洪道渠道。（新北市社會局提供）

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