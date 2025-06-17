桃市龜山牛角坡橋等新闢道路通車 可望改善壅塞當地交通更順暢

內政部長劉世芳（前排右7）與桃園市長張善政（前排左6）主持「桃園機場捷運A7站區開發案區外道路新闢工程」通車典禮。（記者周敏鴻攝）

2025/06/17 13:18

〔記者周敏鴻／桃園報導〕行政院內政部國土管理署全額補助2億4000餘萬元經費、由桃園市政府推動的「桃園機場捷運A7站區開發案區外道路新闢工程」，全長約170公尺、包括跨越十八份坑溪的牛角坡橋，今天由內政部長劉世芳、桃園市長張善政等人主持通車典禮，劉世芳說，期盼新闢工程包括牛角坡橋，能讓當地交通更順暢，以帶動地方發展。

劉世芳盛讚牛角坡橋的規劃與燈光設計，非常符合「人本環境」，她說，希望牛角坡橋未來能成為周邊居民喜愛去散步的環境，才能符合人本環境是真的會有人走在上面的本質；張善政則說，機捷A7體育大學站附近的繁榮速度非常快，周邊交通有壅塞狀況，相信A7站區開發案區外道路新闢工程包括牛角坡橋通車後，能有效紓解在地交通。

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機捷A7站區開發案區外道路新闢工程，已於今年4月間完工，範圍西起龜山區文化一路向東到牛角坡路、樂善一路口，全長約170公尺、寬約20公尺，雙向4車道，雙側都設有2.5公尺的人行道，搭配景觀欄杆，以確保車輛與行人安全；因道路範圍跨越十八份坑溪，工程還新建96公尺長的牛角坡橋、設計為全場撐結構形式的π型橋，另搭配設置2座小型滯洪池，盼能提升邊坡穩定與排水能力。

範圍包括牛角坡橋的桃園機場捷運A7站區開發案區外道路新闢工程已完工通車。（桃園市政府提供）（記者周敏鴻攝）

範圍包括牛角坡橋的桃園機場捷運A7站區開發案區外道路新闢工程已完工通車。（記者周敏鴻攝）

內政部長劉世芳（中左）與桃園市長張善政（中右）主持「桃園機場捷運A7站區開發案區外道路新闢工程」通車典禮。（記者周敏鴻攝）

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