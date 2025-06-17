北市電動公車爆炸起火 侯友宜：全面稽查新北56輛同型號公車

新北市政府今天召開道安會報，針對台北市電動公車爆炸起火事件，新北市長侯友宜也下令全面稽查轄內同型號的56輛電動公車。（記者賴筱桐攝）

2025/06/17 11:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北市昨天晚間8點多，一輛大都會客運262路線的電動公車行經敦化北路167號前，突然爆炸起火燃燒，所幸未造成人員傷亡。新北市長侯友宜今天要求交通局全面稽查轄內56輛同型號的電動公車，檢視電池使用年限、保養維修紀錄及異常通報紀錄等，如果車輛設備有安全異常，必須趕快預防性停駛。

侯友宜今天出席新北市道路安全督導會報指出，因應台北市262電動公車起火事件，經過交通局清查，新北市轄內有640、637、656 共3條路線、合計56輛同型號的電動公車，另有五股和土城充電站場，他責成交通局督導業者全面強化電動公車管理。

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侯友宜表示，將全面盤點、稽查同型號電動公車的電池使用年限、保養維修紀錄、異常通報紀錄等，責成客運業者即日起強化日常車輛安全行駛作業及充電設施檢驗，落實異常回報制度，並檢視各充電站設施安全配置與現場消防應變措施，如果車輛設備有安全異常，要趕快預防性停駛、追加測試，避免不安全的車輛上路。

他說，電動公車第一時間有異常，立即採取安心疏散的措施，這是對的方向，電動公車雖然是低碳轉型政策的一環，仍要以安全為首，絕對不能疏忽或存有僥倖心態，將請交通局立刻召集公車業者，通報檢查作業進度，必要時召開專案會議討論。

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