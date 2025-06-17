憂貓羅溪畔水災重演 南投議員要求縣府做這幾件事

去年7月凱米颱風挾帶豐沛雨勢，造成南投市貓羅溪畔停放的數十輛汽車嚴重泡水。（南投市公所提供）

2025/06/17 12:20

〔記者張協昇／南投報導〕颱風季節來臨，為避免去年7月南投市貓羅溪畔淹水災情重演，南投縣議員張秀枝要求縣府做好疏濬及增設抽水機等各項防汛措施，副縣長王瑞德表示，今年除將在貓羅溪增設抽水機外，縣府執行中的「外轆排水治理工程」，目前正進行滯洪池用地取得，並規劃設置大型抽水站，以改善貓羅溪周邊區域排水功能，減少豪大雨造成內水淹水情形。

去年7月，凱米颱風挾帶豐沛雨勢，造成南投市淹水，貓羅溪堤防旁停放的數十輛汽車嚴重泡水，目前已進入颱風季節，張秀枝憂心去年災情重演，在議會質詢時表示，目前貓羅溪行水區的高莖雜草叢生，恐影響水流，要求縣府協調水利署第三河川分署做好疏濬、施設攔砂壩等防汛措施，並在颱風發布後增派臨時抽水機，以利加速抽取排不出去的內水，避免淹水情形發生。

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曾擔任水利署長的南投縣副縣長王瑞德表示，今年1月已發函水利署，請河川分署重新檢視貓羅溪防洪斷面，是否符合百年防洪需求，並會增設抽水機。另縣府斥資逾12億元辦理的「外轆排水治理工程」中的滯洪池用地，已取得多數地主同意，有了滯洪池即可蓋大型抽水站。

惟王瑞德也表示，近幾年貓羅溪因堤防夠高，行水區外水不會淹進堤防內，都是內水排不出去而淹水，因此颱風季節降下豪大雨時，民眾千萬不要住在防汛道路農舍或是將車子停放在貓羅溪畔的高架路面下，因為一旦內水宣洩不及還是很容易淹起來。

颱風季節來臨，水利單位怪手正在清除貓羅溪行水區高莖雜草，避免阻礙水 流。（記者張協昇攝）

颱風季節來臨，一旦降下豪大雨，將車子停放在緊鄰貓羅溪畔高架路面下的汽車車主要特別留意淹水。（記者張協昇攝）

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