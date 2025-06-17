停車貴參參？台中試辦第2小時以15分鐘為收費區間

台中市將在5處民營停車場試辦第2小時起以15分鐘為計費區間。（台中市府提供）

2025/06/17 13:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市民營停車場收費「貴參參」常惹人抱怨，台中市交通局在部份民營停車場試辦以15分鐘計費單位，停車滿1小時後，以15分鐘為計費區間，目前先在5處停車場、使用非現金支付的131個停車格試辦。

台中市交通局長葉昭甫指出，台中市的民營停車場多數以半小時為計價區間，為讓收費更具彈性，協調部份非現金交易的民營停車場試辦新計費方式，16日起，停車滿1小時後，以15分為計價區間，可減輕短暫停車民眾的負擔，例如以往車輛停車1小時又10分鐘，採用15分鐘計費單位後，可比目前以半小時計費少付一些停車費。

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葉昭甫表示，台中市以發展公共運輸為主軸，停車場使用屬於私人運具範疇，費率部分尊重市場機制，業者可於核定費率範圍內自行評估提供優惠方案，目前機關核定費率以每半小時不超過50元為上限，避免業者提出過高不合理的停車費率。

台中市停車管理處表示，目前已協調民間業者「城市車旅」響應參與試辦收費新制，於一中商圈的一中一站、一中二站、公益商圈的公益站、新光遠百商圈的惠來站、水湳園區的西安站等5站實施，停車第1小時後，以15分為計價區間機制，合計共131格停車格位。

葉昭甫指出，經查六都的民營停車場仍以半小時或1小時為停車費計價區間，台中市守護民眾荷包，創六都先例，協調民營業者首創以15分為計價區間。

台中市交通局與停車業者合作，將在5處民營停車場試辦第2小時起以15分鐘為計費區間。（台中市府提供）

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