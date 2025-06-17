中山工商楊鎮澤領軍 奪太空教具設計競賽全國高中職組第一名

楊鎮澤（左）帶領張恩愷（中）、黃詮恩（右）參賽，以「太空資訊傳輸」教具奪下全國高中職組第一名。（記者洪臣宏攝）

2025/06/17 12:21

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市中山工商資訊處主任楊鎮澤，今年攜手兩位高二學生參加TASA國家太空中心主辦的2025「太空教具設計競賽」，以「太空資訊傳輸」教具奪下全國高中職組第一名。

「太空教具設計競賽」由TASA國家太空中心主辦，配合12年國教課綱，由教師規劃多元課程，激發潛在的航太科技人才，楊鎮澤帶著普通科黃詮恩及張恩愷參賽。

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楊鎮澤表示，美國國家航空暨太空總署（NASA）近期成功從距離地球3100萬公里的探測器，透過尖端雷射通訊系統傳回15秒高畫質影片，這是人類首度自深空以光傳輸影片訊息，相較傳統無線電通訊，光通訊具備傳輸速度快、頻寬大、能耗低等優點，因此他率二位學生設計出一套創新的教具系統，包含發射與接收兩大模組，建立學生對衛星雷射光通訊等科普基礎。

黃詮恩表示，基於好奇和對新科技的興趣，利用課餘花了半年多準備，除課堂所學並參考國外期刊資料，增進很多太空領域專業知識，也激發對太空科技的興趣。

張恩愷去年曾與黃詮恩參加遠哲科學趣味競賽獲得銅牌獎，這次實際操作的經驗讓他學會如何自主搜尋資料、解決問題，並養成主動發問的學習習慣。

校長李昱平指出，楊鎮澤被「商業周刊」喻為全台最強發明家教師，個人還榮獲教育部師鐸獎、星雲教育獎、科學展覽優良指導教師獎，也是全國唯一獲英特爾「全球AI影響力塑造者」的中小學老師。

楊鎮澤（右）帶領張恩愷（左）、黃詮恩（中）參賽，拿下太空教育設計競賽全國高中職組第一名。（記者洪臣宏攝）

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