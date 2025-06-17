為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中山工商楊鎮澤領軍 奪太空教具設計競賽全國高中職組第一名

    楊鎮澤（左）帶領張恩愷（中）、黃詮恩（右）參賽，以「太空資訊傳輸」教具奪下全國高中職組第一名。（記者洪臣宏攝）

    楊鎮澤（左）帶領張恩愷（中）、黃詮恩（右）參賽，以「太空資訊傳輸」教具奪下全國高中職組第一名。（記者洪臣宏攝）

    2025/06/17 12:21

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市中山工商資訊處主任楊鎮澤，今年攜手兩位高二學生參加TASA國家太空中心主辦的2025「太空教具設計競賽」，以「太空資訊傳輸」教具奪下全國高中職組第一名。

    「太空教具設計競賽」由TASA國家太空中心主辦，配合12年國教課綱，由教師規劃多元課程，激發潛在的航太科技人才，楊鎮澤帶著普通科黃詮恩及張恩愷參賽。

    楊鎮澤表示，美國國家航空暨太空總署（NASA）近期成功從距離地球3100萬公里的探測器，透過尖端雷射通訊系統傳回15秒高畫質影片，這是人類首度自深空以光傳輸影片訊息，相較傳統無線電通訊，光通訊具備傳輸速度快、頻寬大、能耗低等優點，因此他率二位學生設計出一套創新的教具系統，包含發射與接收兩大模組，建立學生對衛星雷射光通訊等科普基礎。

    黃詮恩表示，基於好奇和對新科技的興趣，利用課餘花了半年多準備，除課堂所學並參考國外期刊資料，增進很多太空領域專業知識，也激發對太空科技的興趣。

    張恩愷去年曾與黃詮恩參加遠哲科學趣味競賽獲得銅牌獎，這次實際操作的經驗讓他學會如何自主搜尋資料、解決問題，並養成主動發問的學習習慣。

    校長李昱平指出，楊鎮澤被「商業周刊」喻為全台最強發明家教師，個人還榮獲教育部師鐸獎、星雲教育獎、科學展覽優良指導教師獎，也是全國唯一獲英特爾「全球AI影響力塑造者」的中小學老師。

    楊鎮澤（右）帶領張恩愷（左）、黃詮恩（中）參賽，拿下太空教育設計競賽全國高中職組第一名。（記者洪臣宏攝）

    楊鎮澤（右）帶領張恩愷（左）、黃詮恩（中）參賽，拿下太空教育設計競賽全國高中職組第一名。（記者洪臣宏攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播