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    外國旅客入境改採線上填入境登記表 10月1日上路

    移民署主任秘書林澤謙上午宣告自今年10月1日起，全面實施外來旅客網路填寫電子A卡（TWAC）的措施。（記者朱沛雄攝）

    移民署主任秘書林澤謙上午宣告自今年10月1日起，全面實施外來旅客網路填寫電子A卡（TWAC）的措施。（記者朱沛雄攝）

    2025/06/17 13:00

    ［記者朱沛雄／桃園機場報導］移民署上午宣告自今年10月1日起，全面實施外來旅客網路填寫電子A卡（TWAC）的措施，傳統紙本A卡將不再使用；外來旅客於入境臺灣前3天內，至移民署TWAC網站完成資料填寫，可大幅縮短入境通關時間，同時減少紙本資源浪費。

    移民署表示，目前外來旅客來臺填寫入國登記表（A卡），採紙本或網路二擇一方式辦理，為了優化通關效率，移民署自今（114）年5月5日推出全新電子A卡介面（TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC），上線至今各界反映良好。有鑑於電子化已成為國際趨勢，故投入經費建置新版電子A卡（TWAC），自今年10月1日起全面實施外來旅客網路填寫TWAC的措施，傳統紙本A卡將不再使用。

    移民署指出，新版電子A卡（TWAC）填報介面更直觀、友善，流程更簡便，並且增加事後查詢及修改功能。旅客申報時可以中文或英文填報，各項欄位並以中、英、日、韓、泰、越及印尼等7種語言說明，讓旅客能輕鬆理解完成填報。另外，旅客可拍照上傳護照基本資料頁，即可自動帶入護照個人資料，有效縮短填寫時間。

    此外，家庭或團客來臺，可由其中1個人幫其他同行者填寫，最多可填寫16名旅客，簡化團客申報流程。填寫時先透過電子信箱驗證，填寫完畢後，系統會自動發送申報成功憑證至旅客留存的電子信箱。當旅客入境通關時，查驗人員讀取旅客護照後，系統將自動帶出其A卡的填寫資料，簡化通關程序。

    移民署也提供QR Code連結給各大海空運輸業者，公告在機場及港口報到劃位櫃台，方便旅客掃碼填報。未事先完成TWAC填報者，最遲在查驗護照前，掃描TWAC QR Code進行填報，後續通關流程將更便捷省時。

    新版電子A卡（TWAC）填報介面更直觀、友善，流程更簡便。（記者朱沛雄攝）

    新版電子A卡（TWAC）填報介面更直觀、友善，流程更簡便。（記者朱沛雄攝）

    未事先完成TWAC填報者，最遲在查驗護照前，掃描TWAC QR Code進行填報，後續通關流程將更便捷省時。（記者朱沛雄攝）

    未事先完成TWAC填報者，最遲在查驗護照前，掃描TWAC QR Code進行填報，後續通關流程將更便捷省時。（記者朱沛雄攝）

    移民署今（114）年5月5日推出全新電子A卡介面（TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC），上線至今各界反映良好，新版電子A卡（TWAC）填報介面更直觀、友善，流程更簡便。（記者朱沛雄攝）

    移民署今（114）年5月5日推出全新電子A卡介面（TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC），上線至今各界反映良好，新版電子A卡（TWAC）填報介面更直觀、友善，流程更簡便。（記者朱沛雄攝）

    移民署上午宣告自今年10月1日起全面實施外來旅客網路填寫電子A卡（TWAC）的措施，傳統紙本A卡將不再使用；外來旅客於入境臺灣前三天內，至移民署TWAC網站完成資料填寫，可大幅縮短入境通關時間，同時減少紙本資源浪費。（記者朱沛雄攝）

    移民署上午宣告自今年10月1日起全面實施外來旅客網路填寫電子A卡（TWAC）的措施，傳統紙本A卡將不再使用；外來旅客於入境臺灣前三天內，至移民署TWAC網站完成資料填寫，可大幅縮短入境通關時間，同時減少紙本資源浪費。（記者朱沛雄攝）

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