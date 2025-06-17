台中農改場用無毒覆膜幾丁聚醣 讓百香果美美又保水

百香果採收後使用幾丁聚醣處理，在儲藏第14天時可以顯著降低儲藏病害發生率（紅色箭頭表示病害發生位置）。（台中農改場提供）

2025/06/17 11:49

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣出產的百香果甜中帶酸、香氣濃郁，但採收後儲藏期限不長，又常會有果實水分散失，導致外皮皺縮、賣相欠佳，農業部台中農業改良場用稀釋後、高安全的幾丁聚醣浸泡百香果實，可讓果實失水率降低近20%，並延長保存期限3天以上。

百香果不論單吃或製作為茶飲、甜點都美味，是極受歡迎的水果，台中農改場表示，全國百香果種植面積超過950公頃，產地主要集中在中部，其中南投埔里更是百香果主要產區，種植面積占全國6成以上，台中農改場指出，百香果採收儲藏期間常出現炭疽病、果腐病及蒂腐病等儲藏性病害，造成果實出現褐色病斑或水浸狀腐爛等病徵，嚴重影響果實品質與民眾選購意願。

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為維持品質，台中農改場選用非農藥抑菌資材幾丁聚醣，台中農改場助理研究員羅佩昕表示，幾丁聚醣是一種葡萄糖胺所聚合而成的無毒多醣體，已多方應用在醫美和食品，幾丁聚醣可用在果實外表覆膜，具干擾病原菌細胞膜、抑制真菌孢子萌發與菌絲生長及誘導植物產生抗病反應效果。

羅佩昕進一步說明，為降低百香果儲藏發生病害，利用幾丁聚醣抑菌特性於採後儲藏處理，百香果於25℃儲藏條件下，使用0.1%幾丁聚醣溶液覆膜處理的，病害發生率較沒有處理的降低2倍以上，另水分失重率也降低近20%，顯示幾丁聚醣覆膜處理有助於減緩果實於儲藏初期的水分散失與重量下降，進而延緩果皮皺縮，維持外觀品質，可延長儲架壽命3到5天。

幾丁聚醣5百克市面上價格約5百元，羅佩昕表示，因為覆膜只要0.1%的幾丁聚醣，因此農民成本增加不多，加上可浸泡處理，大大提高方便應用程度，另幾丁聚醣也可應用在柑橘保存，目前正在研究最適合比例。

圖1百香果儲藏期間發生之病害種類，包含炭疽病（左上）、蒂腐病（左下）及果腐病（右上與右下）等引起果實表面產生褐斑及腐爛病徵。（台中農改場提供）

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