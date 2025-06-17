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    高雄機場航點恢復率超越桃園機場 立委許智傑：明年運量有望創新高

    高雄機場航點恢復率超越桃園機場，立委許智傑表示，明年運量有望創下新高峰。（立委許智傑服務處提供）

    高雄機場航點恢復率超越桃園機場，立委許智傑表示，明年運量有望創下新高峰。（立委許智傑服務處提供）

    2025/06/17 12:31

    ［記者陳文嬋／高雄報導］民進黨立委許智傑今表示，高雄機場今年夏季航點比疫情前恢復率達89%，高於桃園機場恢復率76%，夏季航班也恢復至疫情前98%，今年1至4月運量也提升至疫情前92%；高雄機場整體營運狀況不受工程影響，持續穩定向前，預計明年星宇航空加入後，可望超越疫情前運量，有機會創下新高峰。

    立委許智傑與立委邱志偉、立委李柏毅昨邀請交通部南下高雄考察交通建設，交通部針對高雄機場長程航線進度、航點與航班恢復狀況進行詳細報告，針對國人在意航線及航點恢復狀況，高雄夏季累積33個航點，每週至少362班次，已經達到疫情前89%，與桃園機場76%相比，高雄航空復甦相當快速。

    根據民航局統計資料，光今年第二季開始新航點及航線包含4月9日起高雄至重慶、4月22日起高雄至濟州、6月30日起高雄至濟州、7月16日起高雄至仙台、聯合航空7月11日起高雄至東京至舊金山航線；高雄今年1至4月運量達180萬人次，恢復達疫情前92%，今年夏季航班恢復至疫情前98%。

    至於國人關心高雄直飛歐美澳長程航線議題，許智傑多次質詢要求，更親自拜訪聯合航空爭取，業者將透過高雄至東京航線評估運能，7月11日起飛航高雄至東京至美國舊金山航線，預劃每週飛航7班，提供高雄民眾前往美國更方便選擇；立委邱志偉表示，除了美國長程航線外，歐洲及紐澳航線也該同步加入評估；立委李柏毅也表達相同想法，多次總質詢爭取，希望交通部可以繼續促成。

    過去很多業者反映時間帶可能會遇到宵禁問題，不過許智傑表示，經過辦公室查詢，其實聯合航空從舊金山到台灣，或者長榮、華航下午航班從洛杉磯回台灣，抵達台灣時間大約都在晚上9時前，不會有宵禁問題，希望交通部及民航局能繼續鼓勵業者。

    許智傑近期將拜訪第17家航空公司，繼續推動越南新航點，明年推動日本青森、日本富山、馬來西亞沙巴等季節包機，提供南台灣國人更多樣化旅遊選擇，讓高雄更緊密連結全世界，開拓高雄人國際視野，對於高雄經貿發展及觀光交流邁進一大步。

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