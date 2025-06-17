精品巧克力VENCHI環保包裝出包！ 「螢光劑、塑膠溶出」雙違規

VENCHI的「冰淇淋環保外帶盒（ICEGREENBOX）」，在邊境分別被驗出紙材含螢光增白劑與聚乳酸塑膠蓋溶出超標，依規定全數退運或銷毀。（圖由食藥署提供）

2025/06/17 11:59

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（17日）公布最新邊境查驗結果，其中義式精品巧克力品牌VENCHI因食品容器不符規定遭攔截，2批進口的「冰淇淋環保外帶盒（ICEGREENBOX）」分別被驗出紙材含螢光增白劑與聚乳酸塑膠蓋溶出超標，違反「食品安全衛生管理法」，依規定全數退運或銷毀。

VENCHI為創立於1878年的義大利老字號品牌，近年積極拓展國際市場，以精品巧克力與冰淇淋產品打入台灣百貨專櫃通路。食藥署北區管理中心主任鄭維智說明，這2批「冰淇淋環保外帶盒」由香港商聞綺台灣分公司進口，製造商為義大利K ART ONE S.R.L.。邊境檢驗發現，外帶盒紙類部位檢出螢光增白劑，盒蓋則為PLA（聚乳酸Polylactic Acid）材質，在溫水、醋酸與乙醇等模擬食品接觸條件下，蒸發殘渣高達3922ppm，遠超過法定限值30ppm，有污染食品之虞，後續將針對業者報驗產品加強抽批查驗。

請繼續往下閱讀...

最新邊境查驗共有6批產品違規，除了VENCHI的2批產品外，還有來自印度的胡荽粉與馬芹粉，分別檢出蘇丹色素1號與多種農藥殘留；越南進口的鮮榴槤則驗出重金屬鎘超標；另有1批中國進口的桑椹果乾也被檢出漂白劑殘留超過限量。

鄭維智指出，目前邊境針對蘇丹色素持續實施監視查驗，涵蓋品項包括辣椒粉（乾）、胡椒、薑黃、香辛料及八角茴香，來源國則包括中國、印度、越南與南非等高風險地區。此次由尼亞那公司自印度進口的「胡荽粉」，被驗出不得使用的蘇丹色素1號，以及農藥亞托敏與得克利殘留，分別為0.06ppm與0.15ppm，均超過法定容許量（0.05ppm），產品已依規定全數銷毀、不得退運。

值得注意的是，來自越南的鮮榴槤今年已有8批在邊境被攔截，其中7批為重金屬鎘超標，另1批為農藥殘留。鄭維智坦言，不合格比例較往年明顯偏高，食藥署已要求越南在7月12日前提出說明，後續將視品管措施落實情況，採取邊境管制措施，如未見改善，不排除暫停進口。

來自印度的胡荽粉檢出蘇丹色素1號，依規定全數銷毀、不得退運。（圖由食藥署提供）

來自越南的鮮榴槤今年已有8批在邊境被攔截，其中7批為重金屬鎘超標，另1批為農藥殘留，食藥署已要求越南在7月12日前提出說明。（圖由食藥署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法