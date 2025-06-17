中市地稅局舉辦民歌演唱會 捐發票換門票

台中地稅局舉辦「民歌50_傳唱稅樂」演唱會，6月23日開始兌票（市府提供）

2025/06/17 11:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕喜歡聽民歌的民眾有福了，台中市政府地方稅務局將於 7 月 12 日晚上台中市中山堂舉辦「民歌 50 傳唱稅樂」演唱會 ，演唱者有施孝榮、殷正洋、南方二重唱、白安等知名實力唱將，民眾只要捐贈發票，就可免費聽到好聽的民歌。

民歌一直是中壯年民眾年輕時的難忘回憶，很多人每年都會買票聽民歌，只為在台下重回美好的記憶。

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台中地方稅務局特舉行捐發票聽民眾的好康活動， 7 月 12 日晚上台中市中山堂舉辦「民歌 50 傳唱稅樂」演唱會 ，演唱者有施孝榮、殷正洋、

南方二重唱、白安等知名實力唱將演唱，還有「森之聲合唱團」帶來開場表演，民眾只要捐出今年 5-7 月實際付款金額 10 元以上紙本發票正本 8張或雲端發票 5 張，即可兌換入場券 1 張，6月23 日開始兌票至 7 月 8 日（星期二）止，利用上班時間（中午休息）到地稅局所屬的屬文心、大智、大屯、東勢、東山、豐原、民權及沙鹿分局，或於市立圖書館開放時間，到總館、大墩、北區、西屯、溪西、南屯、葫蘆墩及潭子分館兌換。每人限換 6 張，兌完為止，而圖書館僅受理紙本發票捐贈兌票。

地稅局表示，為滿足無法至現場觀賞的民眾，也於粉絲專頁提供線上直播。

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