教育部規劃100億銀彈助高教攬才 學校可規劃簽約金、留任獎金等制度

教育部高教司長廖高賢表示，將以100億元提供高教攬才，補助學校提供簽約金及留任獎金的內容。（記者楊綿傑攝）

2025/06/17 12:10

〔記者楊綿傑／台北報導〕裝填「銀彈」助高教延攬人才！政院所提4100億特別預算中有200億元用來挹注高教，教育部今天表示，其中100億將助延攬國際人才，在薪資之外還可以提供簽約金、留任獎金的內容，由學校自行訂出聘任方案，教育部僅對制度審核，後續聘任由學校自主，盼給學校資源與空間快速聘用人才。

根據教育部數據，未來5年內預計退休大學教師比例達到24%，以電子電機目前編制內教師有815人來計算，約195人，每年影響學碩博學生培育達6435人，若是以數物化目前編制內教師有729人來計算，則約149人，每年影響學碩博學生培育達4917人。

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若時間拉長到未來10年來看，大學教師退休比例更將達到43%，電子電機教師將退休352人，每年影響學碩博學生培育達1萬1616人；數物化等基礎科學教師將有270人退休，每年影響學碩博學生培育達8910人。

為此，教育部在「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」中的「高教人才永續發展促進方案」，推出強化新進教師延攬，長期穩定待遇制度，將以100億元經費規模挹注高教，協助學校延攬國外人才。

高教司長廖高賢指出，電子電機及基礎科學領域的人才在業界提供較高薪水的情況下，原本會到學界的碩士生改投入業界，也不會再就讀博士班；加上近來美國實施關稅措施，有些在美任教學者表達想離開，在此人才流動之際，基於因應國際趨勢及退休潮，透過特別條例支持學校去國外延攬人才來台任教。

廖高賢說明，學校可以訂定一個方案，與欲延攬標人才談定除了薪資以外的一筆簽約金，並為其開專戶存入，任教滿5年之後，還能提供不同程度的留任獎金、績效獎金等，留越久能領越多，盼國外人才至少留台10年。100億元將以基金模式，分配給學校的部分可自行訂出聘任機制，獲教育部核可後就能進行。

至於另100億元則將用於挹注高教校務經營，廖高賢提到，此會根據各校日間部學碩博學生人數規模核算補助增加之辦學成本及軟硬體更新需求，但學校必須在114至116學年度不調漲學雜費，且對弱勢助學也有一定的機制，甚至私校老師鐘點費要比照國立學校也可以適用。

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