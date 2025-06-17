成大與台大帆船社攜手：首度學生自駕帆船挑戰黑水溝

成大與台大組成的隊伍默契優良，2025年獲得亞果J80帆船比賽第一名。（成大提供）

2025/06/17 11:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學與台灣大學帆船社學生聯手，將於6月底共同駕駛3艘J80帆船，自台南安平出發，自力橫渡台灣海峽的黑水溝前往澎湖，參加全台最大規模帆船賽事「澎湖島帆船週」。這次活動為台灣首度由大專學生自駕帆船展開長距離橫渡航程，年輕世代實踐海洋行動力的勇者精神。

成大帆船社與台大帆船社共同規劃，預計6月25日啟航，駕駛3艘8公尺長的 J80 競賽型龍骨帆船，從安平港出發，靠風力推進、無動力輔助，穿越約 50 海里（約 92.6 公里）的黑水溝，前往澎湖馬公參加6月27日至7月2日舉行的「澎湖島帆船週系列賽」，賽後預計7月3日自澎湖返航。目前學生團隊正積極籌備裝備與飲食補給，主動發起募款。

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J80運動型帆船，以速度快、操控穩定且易於上手著稱。每艘可搭載最多8 人，廣泛應用於各類帆船比賽與航海訓練。也是同級帆船中少數獲得歐盟B 級（離岸級）認證的型號之一，安全性能備受肯定。

這次航程預計歷時約5至12小時抵達澎湖馬公，實際航行時間需視當天風況而定。不同於一般由職業船長或教練領航的帆船航行，這次航程全程將由學生獨立操作、分工合作完成。參與學生來自成大與台大的不同科系，需在長時間航程中輪流掌舵、拉帆、瞭望、掌握風勢與海況，並共同面對烈日、風浪與突發狀況的挑戰。

成大帆船社表示，比起比賽，真正的挑戰其實是移泊航行。以前最遠只開過到高雄，這次去澎湖是那次距離的兩倍，風浪也更不可預測，所以這段時間做了很多準備。希望透過這次與台大跨校合作行動，讓更多人認識帆船運動，也鼓勵大家勇敢出航、挑戰自己，共同為台灣海洋運動史寫下全新篇章。

成大帆船曾於「2024 高雄國際帆船賽」獲得多項肯定。圖為學生與獲得該競賽B組第一名的社團教練江柏志（左5）的頒獎合影。（成大提供）

成大與台大帆船社聯手組成全台首支大學生自駕船隊，6月25日將橫渡黑水溝進軍「澎湖帆船週」。（成大提供）

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