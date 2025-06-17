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    高溫不斷！各地恐有午後雷陣雨 大台北防短延時豪雨

    本週高溫趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    本週高溫趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    2025/06/17 11:25

    〔記者林志怡／台北報導〕近期高溫不斷，幾乎整日晴朗炎熱，中央氣象署指出，今日受西南風影響，白天高溫仍可達到33至34度，且各地中午前後就會有午後雷陣雨發生，且全台都有機會出現降雨，大台北地區、宜蘭地區、花蓮山區更需注意短延時豪雨，雖入夜後雨勢趨緩，但花東地區降雨可能持續較久。

    中央氣象署技正林秉煜說明，今日台灣位於鋒面南側，西南風將帶來較多水氣，並導致各地天氣不穩定，午後雷陣雨降雨範圍較廣，幾乎全台都有降雨機率，且中午前後可能就會有對流發展，並在中午過後造成短延時強降雨。

    林秉煜提醒，今日中部以北、宜花地區、南部及東南部山區注意大雨，大台北地區、宜蘭地區、花蓮山區注意短延時豪雨，且可能有部分積水、淹水，雖晚間各地雨勢將逐漸趨緩，但花東地區降雨將持續較久。

    週三至週五台灣周邊則將轉為東南風，午後雷陣雨主要分布於西半部地區、宜花山區，中南部地區、北部山區可能有局部較大雨勢，台東、恆春半島則因為東南風帶來潮濕水氣，也有零星降雨。

    此外，週六台灣周邊風向將再度轉變，轉為偏南風至西南風，清晨中南部地區偶有零星降雨，中部以北地區、其他山區午後有雷陣雨。

    氣溫方面，林秉煜說，今日各地雲量較多，但仍有33至34度高溫，且花東縱谷氣溫較高，可達35度左右，明起因為雲量再度減少，各地氣溫攀升，中南部近山區河谷，有35至36度高溫。

    今明降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    今明降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    一週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    一週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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