台灣郵政協會與澎湖郵局捐贈物資關懷獨居長者

澎湖郵局捐贈物資，造福馬公市獨居長者。（記者劉禹慶攝）

2025/06/17 11:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕財團法人台灣郵政協會與澎湖郵局為傳遞社會溫暖，今（17）日在澎湖郵局二樓郵務科舉辦「關懷慰問獨居長者」公益捐贈活動，捐贈300份生活物資，提供馬公市列冊獨居長者實質協助。馬公市長黃健忠率隊前往出席受贈，並回贈感謝狀，肯定郵政單位長期投入在地公益服務，造福馬公獨居長者。

此次捐贈物資包含舒適抽取式衛生紙3串及台塑生醫酵素洗衣精3入，共計300份。物資捐贈儀式後，馬公市公所將由郵局依各里實際列冊人數配送至各里辦公處，再由里幹事協助轉交予獨居長者，讓每一份郵局分享的溫暖，確實送達有需要的市民手中。

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澎湖郵局局長吳佳鴻指出，郵政單位在穩定提供郵務服務的同時，亦積極推動各項公益關懷，善盡企業社會責任。透過此次捐贈，期盼為獨居長輩提供生活上的支持，讓善意在社會中持續流動擴散，也讓郵局持續在郵政服務之外，並對獨居長者提供善意，讓郵局成為澎湖人的好鄰居。

馬公市長黃健忠感謝台灣郵政協會與澎湖郵局長期關注地方獨居長者，尤其在日常照顧上展現細緻用心。市公所將持續整合社會各界資源，強化對獨居長輩的支持與照護，讓市民在熟悉的社區中，獲得穩定、安全且有尊嚴的生活環境，同時使命必達，讓每一份善舉都能確保到達獨居長者手中。

馬公市長黃健忠致贈感謝狀，感謝澎湖郵局局長吳佳鴻。（記者劉禹慶攝）

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