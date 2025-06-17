記取三峽衝撞車禍慘重教訓 民團籲：改造道路促車自然減速

台南市人本交通促進協會建議政府參用國外道路空間改造方式。（圖：台南市人本交通促進協會提供）

2025/06/17 11:44

〔記者王俊忠／台南報導〕5月19日發生在新北三峽北大國小外發生汽車衝撞、傷亡慘重事故，凸顯通學區交通安全的迫切性。台南市人本交通促進協會為此辦街頭宣講、呼籲台灣應全面檢視學校周邊道路設計，透過工程設計改造道路空間，讓車輛能在物理條件下自然減速，而非僅依賴駕駛守法。

協會建議將通學區內「服務型道路」速限設為30公里，配合具體工程設計，如減速平台、英式庇護島、實體人行道與轉角外推等道路空間改造。

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協會表示，這些作法有明確的國際實例可循，日本政府即將在2026年9月將生活道路速限從60公里下修至30公里；南韓早在2019年已針對通學區實施相同政策；歐洲多國城市更是推行「低速城市」政策，全市道路速限降至30公里。根據OECD數據，當車速30公里時，行人遭撞的存活率可達90%；但若是50公里，存活率驟降至10%，顯示低速政策對行人安全有顯著成效。

協會也強調，除限速外，更需搭配道路工程，例如「英式減速平台」的設計讓車輛像上下台階一樣通過，有效迫使駕駛減速，比台灣常見的橡膠減速墊更具效果；而「英式庇護島」可設置在社區道路，並在庇護島兩側設置防撞柱，防止失控車輛衝上路口行人。此外，實體人行道與「轉角外推」能明確劃分車行與行人空間，縮短行穿線距離，提升視線能見度，也減少路口違停和機車鑽車等危險行為，打造更安全的步行環境。

除了通學區，協會也呼籲關注即將動工的台南捷運藍線沿線人行空間規劃。協會人員指出，若希望捷運成為市民首選的交通方式，就必須提供安全便利的接駁環境。捷運乘客多以步行或騎腳踏車銜接車站，因此捷運站周邊約300公尺範圍內應設有寬敞且連續的人行道，提供安全的行走空間，也可劃設避車彎，讓臨停車輛不影響其他用路人，減少交通衝突。

協會申明，「人本交通」的核心理念並非偏袒行人，而是強調所有用路人—行人、機慢車、汽車駕駛都能安全、平等地使用道路，長期以來，台灣交通設計偏重車輛通行效率，忽略行人基本權利，這必須要徹底修正、改進。

台南市人本交通促進協會建議政府參用國外道路空間改造方式。（圖：台南市人本交通促進協會提供）

台南市人本交通促進協會為提升國內通學區與生活道路交通安全，舉行街頭宣講活動。（圖：台南市人本交通促進協會提供）

台南市人本交通促進協會對永續提升人行安全計畫提出六大行動方案建言。（圖：台南市人本交通促進協會提供）

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