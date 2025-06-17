教師脫北嚴重！3年2129人次申請外調 想來北市的僅376人次

畢業季，學生夢想起飛的同時，不少代理老師也面臨教甄的考驗，甚至選擇離開台北申請調到外縣市服務。（資料照，台北市政府提供）

2025/06/17 11:01

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議員曾獻瑩指出，2022年起，3年間台北市申請調外縣市的北市教師達 2129 人次，申請調北市的教師僅376 人次，教師脫北嚴重，但包括教甄年資採計、國中教甄加分等門檻未盡合理，反而阻礙有心留下的教師，呼籲教育局檢討教甄制度，修正國中教甄加分規定，提升教育現場人力的穩定性。

曾獻瑩指出，各校陸續在辦理教師甄試，有資深代理教師陳情，自己擔任代理教師逾10年，今年首次進入北市教甄複試階段，卻在審查過程中被取消資格，原因是聘任起始日為9月5日，不符簡章所載9月1日標準。陳情人指出，當（112）年學校要開學了還招不到導師，讓原來的音樂老師去擔任導師，才在開學時開出音樂職缺；學校實際開缺及聘任時程並非教師所能掌握，卻在教甄中讓他失分。

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另有一名擔任國中代理教師逾10年者指出，其他縣市如基隆、桃園、宜蘭等，服務本地的代理教師報考教甄可以加分，北市國中教甄無此規定，若能有本地服務年資額外加分，轉任正式教師機會將大幅提升。

曾獻瑩認為，北市國小教甄已明訂「服務期間於臺北市公私立國小擔任代理教師者，服務滿1年總成績加1分，最高加5分」，國中教甄應儘速檢討修正，讓願意長期服務北市的代理教師年資在教甄中獲得合理加分；他強調，教師缺工壓力已是事實，教育局應積極檢討教甄制度，提供願意留在台北、長期服務的優秀教師合理支援，協助穩定北市教育現場的人力，提升整體教育品質。

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