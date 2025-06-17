平均房價逾7500元 台東寶町日式建築群旅館化首月即獲利

台東縣北町日式建築宿舍群，由雲品集團改裝成日式町屋，營運首月即獲利。（記者黃明堂攝）

2025/06/17 11:05

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府耗資數億元修繕北町日式建築宿舍群，由雲品集團取得經營權，改裝成8棟獨棟日式町屋與文創青旅，已於今年初正式營業。雲品表示，該館自開幕營運以來，首月住房率即超過7成5，平均房價超過7500元，營運首月即獲利。客群方面，入住町屋的以閨蜜朋友為主，其次是家庭旅遊。而青年旅館中，多為個人旅遊前往入住。

「台東市北町日式建築宿舍群」建於1939年左右，為木造日式建築，有老樹高聳其間，早期做為公教人員職務宿舍，後被占用，經縣府逐一收回，向文化部爭取經費修繕，以公開標租方式委託民間經營，由雲品集團得標。雲品規劃了7棟日式町屋與一棟10間雅房的文創青年旅館作為住宿設施使用，包棟日式町屋定價1萬5千元起跳。

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雲品表示，隨著旅遊型態轉變，個人旅行成為新趨勢。越來越多旅人選擇一人上路，探索城市、沉澱心靈、追求更具文化深度與自我對話的旅程。雲品國際看準這波「獨旅」浪潮，於台東市打造融合歷史建築的日式町屋與青年旅宿概念的「寶桑町屋 Machiya Posong」，甫開幕即受到單人旅客與文青旅人矚目，成為東台灣最具文化意涵的新興住宿據點，同時也在暑假推出獨旅續住優惠。

雲品國際總經理丁原偉表示，單人旅遊早已不只是「一個人旅行」，更是尋找生活節奏、對話自我的過程。寶桑町屋提供的不只是住宿，更是一個讓人放慢腳步、理解地方文化的入口。該館自開幕營運以來，首月住房率即超過7成5，平均房價超過7500元，青年旅館中，多為個人旅遊前往入住，因此與寶桑町屋的管家、其他青旅的個人旅遊者多有互動。雲品也特別設計獨旅台東的指南建議，邀請旅客以全新角度認識台灣，享受國旅新玩法。

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