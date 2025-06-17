國道客運市場萎縮中市多個轉運中心興建中 議員陳文政籲重新檢討

水湳轉運中心預計明年二月底完工。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/17 10:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中水湳轉運中心預計明年2月27日完工，但是市議員陳文政表示，高鐵往返台中及台北最長不過一小時，台北到高雄也一個多小時，致使民眾寧花多一點錢改搭「蚊子館」，高鐵取代長途客運成為民眾首選，傳統國道客運的市場正急遽萎縮，市府應重新檢討轉運中心的營運定位與招商策略，避免淪為「蚊子館」。

對此，交通局表示，會持續審慎檢討營運模式與招商策略，並持續關注台鐵、高鐵票價變動對旅運選擇的影響，以做出即時調整。

請繼續往下閱讀...

市議員陳文政表示，根據交通部公路局資料，從2019年疫情前的8100萬人次，大幅減少至2024年的5400萬人次，短短5年內驟減三分之一，國道客運載客量卻出現「雪崩式」下滑，對轉運設施的實際效益造成嚴重衝擊。

陳文政指出，台北市交九轉運站因載客量不如預期，已有多家客運業者退租2樓月台，造成設施閒置。此情形波及新北市溪北轉運站的BOT招商案，連當地議員都質疑：「是不是乾脆不要蓋比較好？」

他表示，類似的情況，台中也正在發生，並以豐原轉運中心為例指出，該站原設有5席國道客運月台，啟用至今僅剩2條台北－豐原路線持續營運，其餘月台已被迫改作市區公車使用，顯示國道客運需求已不符當初設計初衷。

他強調，市府目前共有興建中的水湳、大台中兩座轉運中心，以及規劃中的烏日轉運中心。若仍以過往的國道客運需求作為規劃基礎，恐將重蹈覆轍，建設完成卻無人使用，市府若沒有新策略，轉運中心最後恐怕只是一座超大型公車候車亭。

交通局表示，水湳轉運中心除了明年初完工，也正辦理招商作業，且已召開過招商座談會，除廣納各投資人建議外，也針對國道客運月台席位等相關配置與規劃，納入招商文件內容。

國運客道市場萎縮，市議員擔心中市未來多個轉運中心蓋好會成為蚊子館。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法