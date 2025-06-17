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    今上午悶熱高溫飆36度以上 專家提醒午後雷雨3大熱區

    今普遍悶熱，各地高溫預報都有32-34度左右，局部區域會來到35-36度或以上，因為濕度很高，體感上會相當悶熱不舒服。（資料照）

    今普遍悶熱，各地高溫預報都有32-34度左右，局部區域會來到35-36度或以上，因為濕度很高，體感上會相當悶熱不舒服。（資料照）

    2025/06/17 09:42

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（17日）西南風水氣仍較多，各地上午雲量較多，中午前後熱對流可能會比較旺盛，尤其是包括各地山區、大台北以及東半部地區都要特別注意，有局部大雷雨發生的機會。

    天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，今普遍悶熱，各地高溫預報都有32-34度左右，局部區域會來到35-36度或以上，因為濕度很高，體感上會相當悶熱不舒服，民眾外出的時候要做好防曬、防中暑的準備。

    中午前後開始陸地上發展的熱對流可能會比較旺盛，包括各地山區、大台北以及東半部地區都要特別注意，有局部大雷雨發生的機會，若午後外出或是要到山區活動務必要多留意天氣變化的情況。

    明（18日）隨太平洋高壓逐漸西伸增強，台灣附近的風向改變為偏南到東南風，水氣減少，天氣型態大致恢復夏季型，各地上午多雲到晴，午後在山區有熱對流發展、擴散帶來局部雷雨機會，降雨會明顯縮減、偏向山區為主，平地部分的降雨則是往西半部轉移，出現大雷雨的機會也跟著降低，天氣會相對穩定一些。

    預估這種較為單純的夏季午後雷雨天氣預估會持續到週末（21-22日），要等到下週一（23日）之後，太平洋高壓勢力較為減弱東退，熱對流雷雨的情況又會比較明顯增多起來。溫度方面則是持續炎熱，明天起午後雷雨減少，高溫可能會變得更高一些，出現35-36度或以上高溫的區域應該會變得更多。

    至於熱帶擾動的發展情況，未來幾天擾動發展的可能性較低，要等到下週太平洋高壓慢慢減弱後，才有機會在南海到菲律賓以東海域重新建立新的季風低壓槽，觀察低壓槽中是否有擾動發展，短時間內應該是不必擔心會再有颱風或熱帶低壓影響台灣。

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