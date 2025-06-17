高溫上看38度 今天氣不穩局部地區防劇烈降雨

氣象專家指出，今日各地氣溫仍偏熱，局部地區需慎防38度以上高溫。白天將有明顯降雨，中部以北上午就偶有短暫降雨，午後包含中部以北、東半部及南部山區將有局部陣雨或雷雨，且中北部山區及東部地區將有劇烈降雨。（資料照）

2025/06/17 08:49

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，今日天氣受西南風影響，水氣偏多，白天將有明顯降雨，中部以北上午就偶有短暫降雨，午後包含中部以北、東半部及南部山區將有局部陣雨或雷雨，且中北部山區及東部地區將有劇烈降雨。另外今日各地氣溫仍偏熱，局部地區需慎防38度以上高溫。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今天環境持續受西南風影響，且水氣偏多、天氣相當不穩定；其中，白天的降雨將會最為明顯。除要留意中高層的短波槽移入，造成局部地區的劇烈降雨天氣（特別是中北部山區及東部地區）外；也要小心午後各地對流發展旺盛，易有短延時強降雨，並有局部大雨的機率。

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「林老師氣象站」也提醒，特別是西部各地山區及東北部地區雨勢最明顯，有局部豪雨發生的機率，且強降雨易伴隨雷擊及強陣風等天氣現象，外出活動請攜帶雨具及注意安全。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日水氣略增，大氣不穩定，各地多雲時晴，上午中部以北偶有局部短暫降雨的機率，午後中部以北、東半部地區及南部山區有局部陣雨或雷雨的機率，有較大雨勢；各地氣溫微降、仍偏熱，東南部因氣流過山沉降、慎防38度以上高溫。各地區氣溫為：北部24至33度、中部23至34度、南部23至35度、東部23至38度。

明日至下週四各地大致為晴時多雲，天氣偏熱；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

根據最新歐洲模式模擬顯示，未來10天無「梅雨鋒面」南下的跡象；系集模擬亦顯示，未來10天西北太平洋「熱帶擾動」發展的機率並不高，即使萬一發展為「輕颱」，也無侵台的機率。

「林老師氣象站」發文指出，今天水氣偏多、天氣相當不穩定；其中，白天的降雨將最為明顯。除要留意局部地區的劇烈降雨天氣（特別是中北部山區及東部地區）外；也要小心午後各地對流發展旺盛，易有短延時強降雨。（圖擷自臉書）

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