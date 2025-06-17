排灣族靈氣遭五雷令石符鎮壓 墾丁龜仔甪社化解百年宿怨

四溝、德和與墾丁畜產所辦公室旁的五雷令石符，證實其為鎮煞龜仔甪社之物。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/17 08:52

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春排灣族龜仔甪社（今墾丁社頂部落），近日陸續舉行穿越時空的「百年石符」宿怨和解儀式，為化解152年前因墾丁寮拓墾引發的排灣族與漢人族群間的人神鬥殺宿怨。當地文史工作者念吉成揭露，這場儀式不僅是族群和解的里程碑，更是文化傳承與歷史正視的深刻見證。

儀式由龜仔甪社頭目後裔、協會理事長清岳法師（俗名張岳雄）親自主持，率領靈媒UkU、沙冷、Kivi及勇士武洛克、佳鱉等人，身著排灣族傳統盛裝，虔誠備妥中藥材、蓮花金、鮮花素果與水酒等祭品，以108支香二次誠懇祭拜，祈請祖靈與神明化解恩怨。大同高中利天龍師生記錄團隊與念吉成等人，全程記錄這場莊嚴儀式，留下珍貴歷史影像。

請繼續往下閱讀...

這段歷史源自152年前，漢人為拓墾瑯嶠，與龜仔甪社因土地爭奪發生激烈衝突，雙方傷亡慘重。據排灣族口傳歷史，當時漢人請來道士施法，在四溝、德和及墾丁畜產所旁埋下五雷令石符，欲以「破社頂」之術鎮壓龜仔甪社的祖靈聖地「社頂」，斷絕排灣族靈氣根源。社頂為龜仔甪社的靈魂核心，傳說祖靈在此與天神溝通，守護族人。

石符埋設後，社頂靈氣漸弱，族人頻遇災厄，作物歉收，勇士折損，彷彿祖靈被禁錮，無法庇佑。此傳說在族人間代代相傳，卻因日治時期文獻缺漏，逐漸湮沒。直至念吉成深入研究，揭露石符真相，並推測「破社頂」之術導致龜仔甪社靈力受抑，族人被迫離故地，地方難以發展。

經念吉成從日治時期墾丁公學校手稿及光歲宮碑誌中，發現四溝、德和與墾丁畜產所辦公室旁的五雷令石符，證實其為鎮煞龜仔甪社之物。經多方協調，三處石符近日全數解除，靈力化解，象徵族群和解的重大突破。

清岳法師強調，這場和解不僅還原歷史真相，更讓排灣族與漢人後裔在祖靈與神明見證下，簽署疏文，共同放下恩怨。儀式結束，現場族人與來賓齊聲祈福，期盼族群共榮，文化永續。這場大和解，不僅縫合歷史傷痕，更為台灣多元族群共存樹立典範。

各族群在廟宇大和解。（記者蔡宗憲攝）

光歲宮碑誌中提到龜仔甪社恩怨。（記者蔡宗憲攝）

各族群解開穿越時空的「百年石符」宿怨和解儀式。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法