高雄焚化底渣再利用全國最多 年減碳13座中央公園

高雄市每年垃圾焚化底渣製成再生粒料運用公共工程17.9萬噸是全國最多。（記者陳文嬋攝）

2025/06/17 08:07

［記者陳文嬋／高雄報導］高雄市每年垃圾焚化底渣製成再生粒料運用公共工程達17.9萬公噸是全國最多，年減碳2462公噸，相當約13座高雄中央公園年固碳量，更啟用全國最大公有底渣處理廠，加大量能可達23萬公噸，並擴大開發紐澤西護欄等，作為公共工程使用，強化整體資源循環體系。

高雄推動垃圾焚化底渣資源化，每年將焚燒垃圾產生底渣，製成再生粒料達17.9萬公噸，提供公共工程使用是全國最多，帶動底渣處理率與再生粒料循環率均達百分之百，也有民間工程取料使用，仍以公共工程為大宗。

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環保局表示，焚化再生粒料取代天然粒料使用，不只減少開採自然資源，連帶減少碳排放量2462公噸，相當約13座種滿樹的高雄中央公園年碳吸收量，也是淨零碳排重要行動，再次榮獲環境部焚化再生粒料循環利用「特優」城市，也是全國唯一6座「特優獎」縣市。

環保局也新建全國最大公有底渣處理廠，目前已經完工啟用，年處理量最大可達23萬公噸，除可加大處理量能外，也提升底渣自主處理能力，並擴大焚化再生粒料運用，開發成重力磚、紐澤西護欄及緣石等，作為公共工程使用，強化高雄市資源循環體系。

此外，焚化再生粒料大多作為管線挖掘回填工程用料，可廣泛應用於道路鋪設、基地回填、控制性低強度回填材料等多種工程用途，使用地點不得位於飲用水源保護區或自然保護區，必須與地下水保持安全距離，以確保使用安全及環境品質。

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