06/17 各報重點新聞一覽

台北地檢署偵辦罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，昨依違反個人資料保護法及刑法偽造文書罪嫌，起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人（資料照）

2025/06/17 06:27

自由時報

自由日日Shoot》北市罷雙吳幽靈連署 國民黨北市主委黃呂錦茹等5人起訴

台北地檢署偵辦罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，追出國民黨台北市黨部涉集體抄黨員名冊「作弊」，假連署高達五二一一份，昨依違反個人資料保護法及刑法偽造文書罪嫌，起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿、第四區黨部執行長陳奎勳及吳思瑤罷免案召集人賴苡任共五人，並請法院對黃呂、姚、初三人從重量刑。

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閃兵案偵結 起訴王大陸等28人

男子陳志明為首犯罪集團，教導役男以憋氣影響血壓檢測等方式，裝病取得不實病歷以「閃兵」，不法獲利七六三萬餘元，至少有廿四名役男企圖以此躲避兵役，其中包含知名藝人王大陸及陳零九，新北地檢署昨依妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書等罪嫌起訴陳志明及王大陸、陳零九等藝人共廿八人，並對陳志明求刑五年。

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轉租蝦皮帳號 助中商賣假貨撈4億

台中地檢署偵破「菁鼎選公司」以合法公司為掩護，以每月台幣一千兩百元至兩千元價格，租賃大量蝦皮帳戶，再以每月人民幣一千一百元至兩千元不等金額轉租牟利，協助中國網拍業者販售仿冒商品銷往台灣，檢警將負責人謝匯吾逮捕並羈押獲准，全案共清查近千個蝦皮帳號，累計販售四億多元，台中地檢署昨天偵查終結，將謝男等十二人依洗錢防制法等罪嫌起訴。

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聯合報

G7峰會聚焦以伊衝突 出席領袖盼與川普談關稅

以色列與伊朗十六日持續第四天互轟，美國總統川普十五日準備前往加拿大參與七大工業國集團（G7）峰會時說，相信以、伊很可能達成協議，但「有時他們要打一仗才能解決」。

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國人10大死因…癌症連43年居首 自殺隔14年再上榜

衛福部昨公布一一三年國人十大死因，癌症連續四十三年位居首位，去年共有五萬四○三二人死於惡性腫瘤，平均每九分四十五秒就有一人死於癌症，較一一二年九分五十三秒，快轉八秒。此外，在十四年後，自殺重返十大死因，四○六二人自殺身亡。

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中國時報

罷綠涉偽造 國民黨北市主委黃呂錦茹遭起訴

台北地檢署偵辦罷免綠委吳思瑤、吳沛憶「幽靈連署」案，16日依非法利用個人資料、偽造文書等罪，起訴羈押中的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文，檢方認為3人嚴重戕害民主基礎，請求法官從重量刑，以儆效尤，3人17日將移審、由法官裁定交保或羈押。罷免吳思瑤的召集人賴苡任、國民黨台北市第四區黨部執行長陳奎勳也被起訴。

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10大死因 自殺隔14年再上榜

時隔14年，自殺重回十大死因！衛福部16日公布2024年國人十大死因，自我蓄意傷害（自殺）自2010年後首度回榜，各年齡層自殺死亡率，以65歲以上、每10萬人口25.5人最高。自殺死亡人數則是45至64歲壯世代1405人最多。台灣自殺防治學會表示，政府對促進心理健康與自殺防治的經費偏低，呼籲政府提高防治預算。

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男子陳志明為首犯罪集團，教導役男以憋氣影響血壓檢測等方式，裝病取得不實病歷以「閃兵」，其中包含知名藝人王大陸等人。（資料照）

台中地檢署查出，菁鼎選公司透過社群平台刊登招募廣告，以每月新台幣1200元至2000元價格，吸引特定民眾出租蝦皮帳號。（台中地檢署提供）

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