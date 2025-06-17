今午後慎防雷陣雨 各地仍高溫悶熱

今日各地午後易有短延時強降雨，並有機會出現局部大雨，其中桃園以北、東北部地區雨勢最明顯。（資料照）

2025/06/17 06:33

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（17日）持續受西南風影響，且水氣偏多、天氣不穩定，西半部有局部陣雨甚至雷雨，而其他地區多雲有局部午後短暫雷陣雨，各地午後易有短延時強降雨，並有機會出現局部大雨，其中桃園以北、東北部地區雨勢最明顯，可能出現局部豪雨，請民眾注意天氣的變化，外出請攜帶雨具備用。

氣溫方面，各地高溫普遍為31至33度，低溫為26、27度，沒下雨時仍感受悶熱，民眾外出時請多補充水分。空氣品質部分，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

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週三（18日）至週五（20日）高壓北抬，環境轉東南風至偏南風，各地轉為多雲到晴、較穩定的天氣，僅迎風面的台東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及宜、花山區有局部短暫雷陣雨。西半部26至34度，東半部25至32度。

週六（21日）至下週一（23日）環境轉偏南風，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨機率，其餘各地仍為多雲到晴，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，且山區雨勢較明顯。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 32 26 ~ 32 28 ~ 32 27 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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