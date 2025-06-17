高雄國際演藝廳閒置多年「不演藝」了 客委會：擬改造空間

高雄國際演藝廳閒置多年，客委會考慮改造空間。（記者王榮祥攝）

2025/06/17 00:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄國際演藝廳閒置4年多、設備老舊毀損，高市客委會與中央客委會討論後，評估原設定演藝功能已不符現況，考慮改造空間。

高雄國際演藝廳位於三民區的高雄新客家文化園區，內部規劃360個座位，原設計為南台灣客家藝文展演平台，但受疫情衝擊、從2021年閒置至今，數度招租均流標、內部設備多有損壞。

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關切客家文化的市議員張博洋日前會勘客家園區相關設施，除檢視相關維修工程、展廳升級進度，也注意到演藝廳窘境，提醒客委會應設法提出改善計畫。

客委會主委楊瑞霞表示，演藝廳受疫情與大環境衝擊而閒置多年，期間曾與中央討論並爭取維修經費，曾任高市客委會主委、現任行政院客委會主委古秀妃對園區與演藝廳相當了解，鼓勵在既有演藝功能外，找尋更務實的更新方向。

楊瑞霞近日已要求內部腦力激盪，提出改造演藝廳內部空間的方案，她個人覺得可適度分隔後提供民間團體使用，或與客家傳播機構合作建置攝影棚，期待團隊有更多具創意、務實的想法。

張博洋指出，演藝廳位置交通不便，不像其他演藝場所多有大眾運輸，他認同客委會改造方向，讓演藝廳空間能獲妥善運用。

張博洋進一步提到，客家園區整修工程持續進行中，內容包括修復機電設備、重新裝修教室、更新多媒體設施，及將文物儲藏室墊高，園區內還進行風雨頂蓋廣場拓建、人行道與自行車道維護與增闢，及綠地面積增加等項目，整個改善工程預計明年初完工，可與一路之隔的盤花公園相呼應。

高雄國際演藝廳閒置多年，設備老舊毀損，圖為內部場景。（張博洋議員提供）

高雄新客家文化園區內部正進行整修。（記者王榮祥攝）

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