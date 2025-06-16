為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中國仿冒、劣質品頻銷台！專家解答如何避買到假貨

    避免中國仿冒、劣質品在台灣流通，台中地檢署提醒不要提供蝦皮等帳號供他人使用。（台中地檢署提供）

    避免中國仿冒、劣質品在台灣流通，台中地檢署提醒不要提供蝦皮等帳號供他人使用。（台中地檢署提供）

    2025/06/16 23:52

    〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署破獲轉租蝦皮帳號販賣中國仿冒品牟利、洗錢集團，不到2年販售商品獲利超過4億，為了避免這些仿冒、劣質品在台灣流通，除台中地檢署呼籲不要提供蝦皮等帳號供他人使用，熟悉智慧財產權偵辦的員警也提醒，除不要在臉書「一頁式廣告」購物，在網路平台購物若價差過大也要小心，價值高的皮包、鞋子等精品最好到專櫃購買，都能避免買到中國仿冒、劣質品。

    中國仿冒、劣質品充斥市面，據熟悉智慧財產權偵辦的員警私下表示，民眾若要避免買到這類商品，在蝦皮等電商平台購物時，若原本2、3萬元的東西，僅低價販售3、4千元，「價差過大」就要小心來源有問題。

    此外，最好少在臉書買東西，因臉書充斥「一頁式廣告」，就算拿到商品發現被騙報案追查，通常僅能查到配貨倉儲，難以追到源頭。

    至於，包包、鞋子、手錶等精品，網路上常以男朋友贈送，分手要轉賣，或是公司尾牙抽到便宜賣等話術，吸引買家購買，結果卻是假貨，建議這類精品最好到專櫃購買，才不會花錢當冤大頭。

    台中地檢署也提醒，依據現行洗錢防制法，凡無正當理由交付、提供帳戶予他人使用，無論是金融機構帳戶或綁定金融帳戶的第三方支付帳戶（例如蝦皮帳戶），皆屬違法，呼籲民眾切勿貪圖一時利益出租帳號淪為犯罪集團利用的工具，還要面臨刑事責任，得不償失。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播