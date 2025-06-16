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    威力彩連32摃下期衝14億！ 4生肖偏財運有望成億萬富翁

    威力彩今晚開獎，頭獎上看12.6億元無人中獎，已連續摃龜32期。（記者張協昇攝）

    威力彩今晚開獎，頭獎上看12.6億元無人中獎，已連續摃龜32期。（記者張協昇攝）

    2025/06/16 23:35

    〔記者張協昇／南投報導〕威力彩今晚開獎，頭獎無人中獎，已連續摃龜32期，19日（星期四）開獎的頭獎金額將上看14億元，民俗專家廖大乙認為，今年龍、狗、牛、羊4生肖有偏財運，若能多布施就能小財出、大財入，有機會成為億萬富翁。由於今年大利方在南、北向，且威力彩中獎是偏財，偏財屬陰，建議在下午1點後到南向或北向的彩券行買彩券，較容易中大獎。

    廖大乙表示，今年蛇年雙立春且閏六月，年運比較特殊，整個國際局勢會動盪不安，連威力彩也槓龜30多期。由於威力彩中獎是偏財，今年龍、狗、牛、羊4生肖民眾有偏財運，惟有捨才有得，若平時能多行善、多布施，加上偏財運，就能小財出、大財入，買彩券較容易中獎，在民俗做法上可將1元硬幣放在橫式紅包內，前往廟宇拜拜時當做香油錢一併布施。

    廖大乙指出，另今年大利方在南、北向，且偏財屬陰，建議民眾穿著紅色等鮮豔顏色衣服，在下午1點後到門面坐北朝南或坐南朝北方向的彩券行買威力彩，增加中獎機率。

    惟廖大乙也強調，威力彩無論是中頭獎或貳獎，都是一筆大偏財、大橫財，一般來講都必須有大福份的人才能得到，因此萬一幸運中大獎，一定不能任意揮霍享樂，更要多布施行善，否則若無福享用，恐遭來危運橫禍。

    民俗專家廖大乙認為，今年龍、狗、牛、羊4生肖有偏財運，若能多布施就能小財出、大財入，買彩券有機會成為億萬富翁。（廖大乙提供）

    民俗專家廖大乙認為，今年龍、狗、牛、羊4生肖有偏財運，若能多布施就能小財出、大財入，買彩券有機會成為億萬富翁。（廖大乙提供）

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