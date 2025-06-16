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    首爾國際廚藝賽 台灣學生3銀4銅8佳作

    嘉南藥理大學的西餐廚藝隊前往韓國首爾參賽，勇奪三銀、四銅、八佳作。（嘉南藥理大學提供）

    嘉南藥理大學的西餐廚藝隊前往韓國首爾參賽，勇奪三銀、四銅、八佳作。（嘉南藥理大學提供）

    2025/06/16 23:28

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕本土年輕新秀征戰「首爾國際廚藝挑戰賽（Seoul International Culinary Challenge）」再傳捷報，嘉南藥理大學餐旅管理系團隊參加在650位選手的激烈競爭中脫穎而出，勇奪3銀、4銅、8佳作，以傑出的表現為台灣爭光。

    該競技活動為獲得世界廚師聯合會（Worldchefs）C級官方認證的國際級賽事，適逢10週年盛會，嘉藥指出，包含來自台、韓、泰、中、香港、澳洲、印尼、新加坡、菲律賓、義大利等地的頂尖好手參加，規模為歷屆之最，戰況激烈。

    參賽的嘉藥學生分別是李旻豪、張冠傑、郭俊佑、孫明琮與明韋辰，由指導老師曾楷勛帶隊征戰韓國，齊心協力，拿到佳績。

    曾楷勛表示，這次全程採用電磁爐進行烹調，與校內西廚教室常見的爐具不同，無法直觀明火判斷鍋溫，對選手更具挑戰性，能拿到好成績，真的值得鼓勵。

    憑藉著「三色義大利餃皮包裹雞慕斯內餡搭配雞腿捲佐紅醬」摘下銀牌的孫明琮，今年廚藝更突破，特地強化整道菜的層次與精緻度，贏得評審青睞。

    被提名「最佳廚師」台灣區代表選手之一的張冠傑，在努力的過程，他感到真正成長，並認為臨場應變之外，平時的苦練與付出，是自己廚藝進步的重要關鍵。

    首次參加國際比賽的李旻豪來自應屆畢業班，為大學生涯畫下完美句點，他很感謝家人的支持，而老師與隊友們在異國共同奮戰的日子，將是難忘的回憶。

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