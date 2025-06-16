山丘上栽種近千「泰國櫻」 台南左鎮休閒公園下月完工

左鎮休閒公園位於睦光里的小山丘，緊鄰台20線。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/16 23:10

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府累計斥資近2000萬元於左鎮區睦光里的小山丘上闢建休閒公園，歷時13年逐步施作、改善，最後階段的植樹、綠美化工程，可望在下個月完成，提供全新的遊憩環境；特別的是，一口氣栽種了947株又稱「泰國櫻」的花旗木，要形塑春季限定的粉景氛圍，為當地打造浪漫的觀光亮點。

該處山丘緊鄰台20線，景觀營造後，等於為玉南公路上增添兼具中繼功能的休憩綠地，讓遊客暫時駐足，感受左鎮風情。

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左鎮區長余基吉表示，該處場域佔地超過0.5公頃，13年來分段闢建，市府全力支持下，陸續投入1965萬元，即將完工。

余基吉提到，休閒公園首期工程於2012年啟動，先進行生態槽擋土牆，以及排水系統等，並增闢景觀設施與停車場，打造初步的規模。

余基吉說，在經費分階段挹注下，接續完成護坡，以及階梯、欄杆、石桌椅等設施，且增建1座公共廁所，遊憩功能更完備，也可做為台20線人車往返的臨時休息站。

2年前再度展開整體改善工程，增建入口意象、3個體健設施，還有人行步道與休憩平台，更重要的是，在山丘全面栽種了近2600株的各式花木，施作進度已超過90％，力拚下個月完成。

余基吉指出，各式植栽中以泰國櫻最多，佔逾3分之1，另外還有桂花、七里香、山芙蓉，以及紫花馬纓丹等，結合原有設施，讓公園成為生態、美感與功能性的多元休憩空間。

左鎮休閒公園進行最後的景觀改善工程，植栽綠美化即將完成。（記者吳俊鋒攝）

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