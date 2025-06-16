桃園7月起擴大取締！改裝排氣管未認證 恐重罰5400元

注意！桃市環保局7月起與市警局擴大取締改裝排氣管未認證，重罰5400元。（桃市環保局提供）

2025/06/16 22:57

〔記者李容萍／桃園報導〕根據交通部修訂的「道路交通安全規則」，自今年1月起，機車排氣管改裝將列入定期檢驗項目。桃園市政府環保局與警察局成立稽查平台並分享飆車競速情資，自7月起，將結合市府警察局10個分局及86處派出所警力合作擴大實施未經檢測登記認證機車，如有直接參與競速飆車或協助載運車輛至現場競速者，涉及人員除皆依公共危險罪偵查，針對噪音車輛警方亦直接取締通報排氣管到檢。

桃市環保局統計，今年1月至6月13日環、警共攔檢81場次、告發改裝排氣管噪音車輛385件，罰款達122萬元；若車主使用未經認證的排氣管，將先依違反「道路交通管理處罰條例」處以900至1800元罰鍰；後續若噪音檢測仍不合格，再依「噪音管制法」處罰1800至3600元，並限期改善，等同最高罰款金額為5400元。

請繼續往下閱讀...

桃市環保局噪音管制及環境檢測科長吳小萬今日表示，市境檢視計有1萬151輛車輛於環境部網站上登錄至桃市進行檢測作業，其中，改裝排氣管噪音機車完成認證8006輛，檢測不合格或駁回機車2145輛，車籍分布區域以中壢區、桃園區、平鎮區與八德區等為主，與情況與陳情熱點區相近似。

吳小萬說，完成噪音檢測認證合格車輛，由環境部核發合格編號，並將相關資料傳輸給監理單位後，車主不需親自跑去監理站辦理變更登記即可完成變更作業；不合格和駁回車輛共2145輛，今年1月起，未完成線上登錄或檢測未通過者，車主需自行付費委託環境部許可的6家噪音實驗室檢測噪音。

市警局交通大隊長李維振強調，警方將持續與環保局合作，每月平均規劃至少12場次聯合臨檢，針對改裝排氣管未登記認證車輛加強取締，執法範圍將涵蓋全市13個行政區，透過常態性稽查行動，有效打擊噪音擾民與深夜飆車亂象。另也鼓勵民眾，若發現有非法改裝及噪音車擾寧情事，於30日內檢附相關事證影像，上傳至交通部公路局「反映非法改裝車輛」檢舉信箱、環境部的「噪音車檢舉網站」，讓噪音改裝車無所遁藏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法