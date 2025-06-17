最「熱血」教師！林榮芳為捐血不出國 30年每半個月慷慨赴約

熱血教師林榮芳為捐血不出國，30年如一日每半個月捐血小板，赴「最熱血的約會」。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/17 00:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕最熱血教師！中台科技大學視光系助理教授林榮芳，30年前從台大博士班畢業前夕首度捐血後，捐血成他的日常，每半個月到捐血中心報到，因曾出國到疾病疫區被限捐2年，從此不出國，只為赴「最熱血的約會」，今年捐血滿30年的他累積捐血1815次，盼捐血捐到不能捐為止。

林榮芳30年前從博士班畢業前夕經過捐血車，為紀念自己完成學習歷程，臨時決定捐血，從此與捐血結下不解之緣，捐血成為他的日常，從捐全血到改捐血小板，但採血液分離術捐血小板每次須費時1個半到2小時，加上往返車程1小時，捐一次血要花掉半天時間，但他每兩週會特別排開課程，空出半天時間赴「最熱血的約會」，甚至曾在前往捐血途中遇車禍掛彩，仍是捐血第一，帶傷捐血，30年如一日，風雨無阻。

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林榮芳說，光想到捐血能助人救人，支撐他30年如一日準時報到，不菸不酒的他曾有幾次因「吃太好」到捐血中心後「被退捐」，20多年前甚至有過出國竟誤入疾病疫區，因有潛伏期，返國後被限捐長達2年之久，讓他扼腕不已，從此不再出國，立志每次都要捐血成功，不能浪費時間。

捐血小板一袋等於兩次捐血紀錄，30年的捐血歷程，林榮芳說，看著捐血次數紀錄持續上升倍有成就感，難免也有挑戰紀錄的「虛榮心」，捐血滿477次時被推薦接受過總統表揚，10年前達到捐滿千次的紀錄，但現在的他想的不再是紀錄，而是如何把這分「熱血」傳出去。

林榮芳數十年如一日的捐血熱情影響不少週遭的人加入捐血行列，他更鼓勵學生捐血，只要捐血一次就加5分，每學期最多加10分，有學生受他號召下捐血，畢業多年迄今仍持續捐血中，讓林榮芳超開心。

把捐血當成日常的林榮芳說，能捐血就表示自己健康十足，也當成是送給自己最有意義的禮物，更許願盼捐到不能捐為止。

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