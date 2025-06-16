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    丹丹漢堡粉專遭盜用！印度男狂開直播笑翻上萬人 店家回應了！

    「丹丹漢堡-橋頭店」遭疑似印度人盜用，還狂開直播，迷因般的操作笑翻大批網友。（圖翻攝自「丹丹漢堡-橋頭店」臉書粉專」

    「丹丹漢堡-橋頭店」遭疑似印度人盜用，還狂開直播，迷因般的操作笑翻大批網友。（圖翻攝自「丹丹漢堡-橋頭店」臉書粉專」

    2025/06/16 23:02

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在台灣有「速食南霸天」之稱的丹丹漢堡，在高雄橋頭區的分店粉專近日突然遭一名印度男子盜用，不只頭貼、封面照片全變成印度人，還直接在粉專開直播，引發網路熱議。對此，店家今天（16日）無奈做出回應。

    沉寂約4年（上次更新貼文為2021年10月21日）的「丹丹漢堡-橋頭店」臉書粉專，昨天（15日）下午3點左右突然有了動靜，粉專頭貼和封面照片突然變成一名印度男子的自拍照；16日凌晨，粉專頭貼、封面照片又換成另外一個完全不同的印度人，而該名印度人還在粉專連續開了5場直播，每段直播持續約3、40秒，只看見印度男一臉懵地看著鏡頭，全程一語不發。

    荒謬情況吸引上萬名網友朝聖，笑稱「寧願開去印度也不開來北部，太過分了丹丹！」、「寧可進軍海外也不願意開在中北部」、「丹丹的好吃程度，輕度、中度、重度、印度」、「嘟嘟嘟嚕 嘟嘟嘟嚕 嘟嘟嘟嚕 丹丹丹～」、「阿南德預言台灣出大事，原來是這個……」、「真的不準這麼好笑ㄟ」。連知名美食旅遊節目《食尚玩家》都被釣出來留言：「都去印度了，不考慮來台北嗎？」

    對此，店家表示，該粉專已經很久沒用了，目前正在處理中，已向臉書申訴、檢舉多次。

    「丹丹漢堡-橋頭店」的頭貼和封面照都變成印度男子的自拍。（圖翻攝自「丹丹漢堡-橋頭店」臉書粉專」

    「丹丹漢堡-橋頭店」的頭貼和封面照都變成印度男子的自拍。（圖翻攝自「丹丹漢堡-橋頭店」臉書粉專」

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