靠山吃山！新竹尖石首辦山域活動研習 培養部落青年第二專長

新竹縣尖石鄉自然資源豐富，是溯溪、登山、攀岩的天堂，圖為著名的秀巒軍艦岩。（記者廖雪茹攝）

2025/06/16 22:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉自然資源豐富，是溯溪、登山、攀岩的天堂，尖石鄉公所今年首度開辦「山域活動產業入門研習」、「基本救命術BLS訓練」，除了邀請有志投入戶外活動及觀光產業的族人參加，也希望藉此培養部落青年第二專長，作為尖石啟動山域活動產業發展的起手式！

尖石鄉長曾國大表示，公所團隊研擬部落產業發展計畫，繼茶產業3年扶植計畫，並成功推出新品牌「尖石仙萃茶」。鑑於戶外山域活動相當熱門，而尖石本身即擁有豐富多樣的山林資源，今年特別委託永譽企業專業規劃，首度推出「山域活動產業發展先期計畫」，鼓勵部落青年培養第二專長，學以致用留在家鄉就業，靠山吃山、靠水吃水，打造屬於自己的山野舞台！

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計畫開辦「山域活動產業入門研習」、「基本救命術BLS訓練」證照課程，於前山的錦屏村集會所和後山的玉峰村集會所各辦一場，免費參加，已全數報名額滿。其中，山域研習邀請專家主講，介紹溯溪、登山、攀岩產業，首場上週六（14日）開跑，共吸引28人參加，有大學生、老師、農友、以及民宿、餐廳或露營經營者等。

公所秘書劉經邦表示，原民會投入原住民族溯溪、登山、攀岩等嚮導職訓，過去多在屏東縣等南部辦理，今年公所開辦入門研習及訓練之後，將爭取在尖石鄉舉辦。從事山域活動畢竟有一定風險，而部落青年除了身體健壯，且熟悉家鄉山水環境，若能輔導他們取得相關證照，除可逐步開啟尖石山域活動產業發展，也是保障山友、觀光客的安全。

新竹縣尖石鄉自然資源豐富，是溯溪、登山、攀岩的天堂，圖為今年新設的小錦屏步道。（記者廖雪茹攝）

尖石鄉公所首度開辦「山域活動產業入門研習」，邀請專家主講，介紹溯溪、登山、攀岩產業。（永譽公司提供）

尖石鄉公所首度開辦「山域活動產業入門研習」，邀請專家主講，介紹溯溪、登山、攀岩產業。（永譽公司提供）

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