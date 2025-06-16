新北市野柳出現奇景 民眾笑：不用出國，來野柳抬頭看「極光」

新北市萬里區「2025野柳石光夜訪女王」光影盛會，將於下週六（28日）至7月13日、每天18時30分到21時浪漫登場。圖為今年首度出現在會場，由光雕形塑的「極光」讓大家嘖嘖稱奇。（記者俞肇福攝）

2025/06/16 21:48

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市萬里區「2025野柳石光夜訪女王」光影盛會，將於下週六（28日）至7月13日、每天18時30分到21時浪漫登場。交通部觀光署北海岸暨觀音山風景區管理處（簡稱北觀處）今天（16日）傍晚帶領媒體踩線團試燈搶先看，在璀璨光雕打造下，讓人看得目不暇給；最令人嘖嘖稱奇，是看到光雕形塑的「極光」，大家笑說，原來不用搭飛機出國，在野柳也能看見「極光」。

北觀處副處長吳建志表示，今年野柳地質公園以「女王變裝盛會」為主軸，將野柳女王頭與地質公園獨特地景，結合沉浸式光影、藝術創作、樂音展演，打造夏夜的夢幻氛圍。另外，今年首度規劃7月9日為國際日，國際旅客當天入場，憑護照可兌換限量紀念品1份。

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「野柳石光夜訪女王」活動期間，入場時間爲晚間18時30分及19時30分，中間不清場，限量購票，平日票225元、假日票250元、敬老票（65歲以上）150元等票種；12歲（含）以下孩童、身心障礙者本人及必要陪同者1名，憑有效證明文件免費入場。敬老票於活動期間現場購買。

北觀處指出，相關活動資訊與購票優惠活動，請電洽野柳地質公園（02）24922016，或上「野柳石光夜訪女王」官網查詢。

新北市萬里區「2025野柳石光夜訪女王」光影盛會，將於下週六（28日）至7月13日、每天18時30分到21時浪漫登場。圖為女王頭在燈光打造下，呈現女王的迷人夜晚魅力。（記者俞肇福攝）

新北市萬里區「2025野柳石光夜訪女王」光影盛會，將於下週六（28日）至7月13日、每天18時30分到21時浪漫登場。圖為仿真女王頭在光雕形塑下雍容華貴。（記者俞肇福攝）

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