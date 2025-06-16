南投逾20名國中小校長大調動！ 候用校長不夠派 大校校長恐難產

南投縣立旭光高中校長8月退休，該校比照國立高中校長遴選模式，已經由海選模式產生，將由毛彬權出任校長。（記者陳鳳麗攝）

2025/06/16 20:40

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣國中小校長已在盤點新年學國中小校長調動人數，預計會有逾20名校長調動，幅度比去年大，且此次調動有埔里、南投國小等多所大型學校校長，但據聞不少校長想留小校而不願到大校，縣府教育處強調，會以資歷、專業和能力3項標準來決定校長人選，大校一定會有適合人選來擔任校長。

南投縣國中小校長調動名單往年在6月下旬就會定案，縣府教育處近日初步定調會有超過20所國中小校長有調動，不含2月1日屆退和申請退休的4名國中、國小校長，這學期國小校長約有5、6名校長申請退休，國中校長也有兩名申退。

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因為校長退休，再加上在同一校8年任期屆滿或符合調動條件的校長，國小校長調動就超過20人，而國中也至少有4人。

113學年度國中、小各調動8名校長，而114學年度校長調動人數則逾20人，其中有所是大型或市區型的學校，像旭光高中、南投、埔里、虎山等國小，目前除旭光高中比照國立高中校長已經以海選方式產生，其他都還在縣府教育處思考的名單中。

近幾年因有很多新的教育議題加入，加上家長檢舉、投訴案件多，大校面臨的壓力多，很多校長感嘆教育大環境改變，校長無法專注在協助老師專業發展，寧可待在小校也不想到大校，讓大校的家長擔心校長會難產。

惟縣府教育處長王淑玲強調，大校的校長，會以資歷、專業和能力3項指標來考量，一定會找到最適合的人選來擔任，家長可以安心。

由於今年有逾20校的校長要調動，而去年有6所國小沒有校長，新學年度有7名國小候用校長、1名候用國中校長，但2月和8月退休的校長人數即超過8人，王淑玲說，明年候用校長人數就會大幅增加，即可解決沒有校長可派的問題。

草屯鎮虎山國小是市區辦學績效很好的學校，校長今年也8年任期屆滿必須調動。（記者陳鳳麗攝）

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