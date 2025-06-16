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    芒果嚴重減產 台南愛文官方售價漲幅出爐

    今年芒果減產，採收也延遲，目前市場到貨情況仍偏少。（記者吳俊鋒攝）

    今年芒果減產，採收也延遲，目前市場到貨情況仍偏少。（記者吳俊鋒攝）

    2025/06/16 20:11

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕受到氣候因素的影響，山區芒果收成銳減，尤其最具人氣的愛文，各界搶翻天，台南市政府仍全力行銷，官股經營的農產運銷公司推出精緻伴手禮盒，已展開預購的受理作業；只是物稀為貴，對照去年售價，頂級款的漲幅超過40％，饕客想嘗鮮，口袋要夠深。

    芒果的採收期受氣候影響而延遲，為了協助推廣，台南農產運銷公司推動預購，深入玉井、楠西、南化、左鎮、官田、大內等地，全力尋訪優質愛文的供應貨源，透過精緻禮盒，積極行銷。

    台南農產運銷公司總經理楊弘義表示，除了官網開始接單之外，本月下旬也將配合知名的電視購物頻道進行推廣，傾全力拓展優質的台南愛文品牌。

    楊弘義指出，台南的芒果栽種面積全國最大，雖然今年產量預估僅有正常時期的3、4成，市場搶手，但依循市長黃偉哲的指示，無論歉收或豐收，都一定要積極拓銷，提升其經濟效益。

    楊弘毅提到，推出的芒果有公司掛保證，絕對是正宗的台南愛文，都來自在地農民，只是今年收成偏少，貨源有限，接單作業隨時可能提前截止，鄉親動作要快，以免向隅；預購的禮盒，初步敲定本月28日起開始配送。

    今年台南農產運銷公司推出的愛文禮盒以「盛夏瘋芒」為主題，頂級款是8至9顆的8斤裝，售價1200元；分享款是6顆的5斤裝，售價900元。

    另外，還有2種規格品項的精緻家庭款，每箱都是10斤裝，10至12顆的售價為1300元，13至15顆的售價則900元。

    楊弘義說，對照去年的售價，各規格禮盒的漲幅不一，以頂級款與分享款為例，都上調超過4成，顯見芒果減產之嚴重。

    台南山區的愛文仍在套袋中，等待採收。（記者吳俊鋒攝）

    台南山區的愛文仍在套袋中，等待採收。（記者吳俊鋒攝）

    深受歡迎的愛文芒果，產量銳減，各界搶貨。（記者吳俊鋒攝）

    深受歡迎的愛文芒果，產量銳減，各界搶貨。（記者吳俊鋒攝）

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