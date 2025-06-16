為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜縣流浪動物之家挨批煉獄、貓咪處境悽慘？ 防疫所澄清反駁

    宜縣流浪動物中途之家收容對象以流浪狗及流浪貓為主，圖為收容的貓咪。（記者江志雄攝）

    宜縣流浪動物中途之家收容對象以流浪狗及流浪貓為主，圖為收容的貓咪。（記者江志雄攝）

    2025/06/16 20:22

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣流浪動物中途之家被人指控沒控制貓瘟，並附上3張病懨懨的收容動物照片，將收容空間形容成煉獄，呼籲各界救救水深火熱的牠們。宜縣動植物防疫所今天（16日）回應，流浪動物中途之家並無貓瘟，收容環境已大幅改善。

    宜縣動植物防疫所管理的流浪動物中途之家，俗稱流浪動物收容所，收容對象以流浪狗與流浪貓為主。網友最近PO文質疑中途之家的收容品質，「你看過煉獄嗎？來一趟宜蘭收容所吧！凡是愛動物的人，常常哭著走出去」。

    文中稱，宜縣流浪動物中途之家沒經費買貓砂，更可怕的是未積極控制貓瘟，貓咪染病後送養更難，整個收容所就像煉獄，沒人力、沒經費、沒選票，工作人員態度差，讓民眾卻步，這麼多年來完全沒改變，沒人持續監督，政府也不重視，這些生命折磨到死，此事需要曝光，救救水深火熱的牠們。

    宜縣動植物防疫所股長劉恭良說，PO文所附照片是多年前舊畫面，目前收容環境大有改善，再者，流浪貓送進中途之家必須接受檢疫，若有帶原要做隔離治療，收容的貓咪無貓瘟，另也備有貓砂，工作人員態度方面，可能是雙方溝通時產生誤解，防疫所會要求改進。

    宜縣流浪動物中途之家被批評是煉獄，防疫所回應，目前收容環境（如圖）已大有改善。（記者江志雄攝）

    宜縣流浪動物中途之家被批評是煉獄，防疫所回應，目前收容環境（如圖）已大有改善。（記者江志雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播