珍重再見！嘉縣今年唯一裁併校 大湖國小最後一屆4名畢業生封存回憶

大湖國小最後一屆4名畢業生唱起校歌。（大湖國小提供）

2025/06/16 20:02

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉大湖國小位處偏鄉，因少子化趨勢而裁併，下學年將轉型為民和國小分校，是今年嘉義縣唯一裁併校的學校；校方今天舉辦第73屆國小部與第28屆附設幼兒園畢業典禮，國小及幼兒園合計僅4位畢業生，社區居民、家長參加學校獨立編制的最後一屆畢業典禮，對於學校將走入歷史，相當不捨。

今天畢業典禮，學生獻唱共同創作的畢業歌「大湖的孩子」，旋律溫柔、歌詞真摯，用歌聲告別熟悉校園，感謝師長；「大湖夢想時光寶盒」活動，由畢業生、家長、老師與社區代表寫下對未來的夢想與祝福，投入特製寶盒封存，預計6年後相約開箱，讓畢業典禮不只是結束，更是一場對未來的溫柔啟程。

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畢業生林宸祐說，學校就像一個大家庭，畢業生林欣錞謝謝老師陪伴，「我會把夢想卡上寫的話努力實現。」畢業生家長說，孩子從小就在這裡學習、生活，學校就像家的一部分，看到孩子和社區一起完成畢業典禮，相信愛與教育的力量會繼續傳承。

大湖國小校長李奕龍說，學校長年扮演偏鄉教育的重要角色，不只是孩子學習的場域，更是凝聚社區情感的中心，雖對轉型感到不捨，但教育的路必須持續前行，呼籲社會能給予偏鄉更多支持，讓孩子能在家鄉穩定學習、快樂成長。

學生、家長及社區參與大湖國小最後一屆畢業典禮，感到不捨。（大湖國小提供）

大湖國小最後一屆畢業生將夢想封存，相約再開箱。（大湖國小提供）

大湖國小畢業生用英文致詞。（大湖國小提供）

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