台中21歲黑戶青年掀熱議！里長建議做親子鑑定

社會局表示，會協助父子做親子鑑定。（蘇乙青提供）

2025/06/16 19:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市一名21歲青年因為露宿街頭被通報安置，由於發現的北屯區北京里長蘇乙青里長建議先做親子鑑定。社會局表示，社工現階段將積極聯繫爸爸，先取得出生證明等相關文件，協助父子做親子鑑定，並辦理認領登記。

該青年自述沒有戶籍證件，從小被爸爸要求待在租屋處不得外出，也沒有受過教育，市府今天下午副秘書長張大春召集社會局、民政局、警察局、教育局與衛生局，組成跨局處協助小組，希望更快、更積極地協助青年穩定生活，儘速幫他取得身分與戶籍，以利後續安排復學、就業、居住等相關事宜。

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社會局表示，青年目前暫時安置於臨時收容處所，餐食與基本生活照顧無虞，白天由生活輔導員帶領參加活動，加強他的人際互動和生活自理能力。因為青年自述過去生病都是吃爸爸買的成藥，沒有去過醫院，為了確認青年的身體狀況，市府也將專案協助帶他做健康檢查，以及確認是否需要補接種疫苗。

青年媽媽為移工 但無結婚

至於青年的身分和戶籍，社會局表示，青年的爸爸與警方表示，青年的媽媽為外籍移工，兩人曾共同撫養孩子但沒有婚姻關係；所以，社工現階段將積極聯繫爸爸，先取得出生證明等相關文件，協助父子做親子鑑定，並辦理認領登記。

社會局指出，待協助青年取得身分，再討論接下來的生活規劃及國民補習教育資源；因為青年也期待可以工作自立，若有適合的工作機會也會媒合轉介，積極輔導他回歸社會。

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