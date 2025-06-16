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    桃園復興比該路坍塌封閉搶災 後續與中央共商監測、復建方案

    桃園復興上巴陵比該路的災害因崩塌面積持續擴大，道路下邊坡迄今仍有零星土石崩落，原民局副局長陳正雄（右1）等人前往勘災。（記者李容萍攝）

    桃園復興上巴陵比該路的災害因崩塌面積持續擴大，道路下邊坡迄今仍有零星土石崩落，原民局副局長陳正雄（右1）等人前往勘災。（記者李容萍攝）

    2025/06/16 19:41

    〔記者李容萍／桃園報導〕蝴蝶颱風外圍環流北上帶來山區陣雨，桃園市復興區華陵里比該路比佛利山莊段路基昨（15）日下午突然大範圍坍塌，復興區公所連絡巴陵派出所封路交通管制；復興區長蘇佐璽今（16）日邀原住民族行政局辦理會勘，考量目前路基地質脆弱，仍有持續崩落之潛在危險，避免災害持續擴大，立即以公所爭取、市府核定的4500萬元災害準備金立即進行搶災、路基的復健與道路的修復。

    蘇佐璽表示，復興區公所實施封路交管後，經統計影響住戶11戶、約33人，以及農戶、露營業共15戶、約45人，他呼籲住戶、遊客修路期間，繞道中心路做為替代道路通行。

    原住民族行政局副局長陳正雄提到，比該路的災害因崩塌面積持續擴大，道路下邊坡迄今仍有零星土石崩落情形，逢雨可能再次崩塌，已請復興區公所落實交通管制，禁止人車通行，以維安全；倘市政府已核定補助之災害準備金4500萬元不足支應時，復興區公所可儘速提報災害準備金差額，原民局將儘速辦理爭取災害準備金差額的簽核作業。

    陳正雄說，比該路早在去年10月底遭逢康芮颱風侵襲致比佛利山莊前部分路基鬆動、崩塌，經行政院公共工程委員會、農業部農村發展及水土保持署及原住民族委員會等權責機關於去年12月3日現勘研議改善方案。經原民委員會今年1月3日及農保署今年5月9日分別函復請桃園市政府以災害準備金支應，市府勘災小組於5月5日至現場勘查、6月2日簽准核定補助復興區公所災害準備金4500萬元。

    未料，近日因低壓通過山區陣雨，該處路基於昨日下午突然大範圍坍塌，大溪警分局巴陵派出所立即封路交通管制，並呼籲請民眾、遊客先繞道中心路做為替代道路通行。

    陳正雄強調，此崩塌道路屬編號農路，道路主管機關為農保署，原民局將向原民委員會及農業部提報本案災損狀況，並邀請相關權責機關共同研擬後續監測及復建方案。

    桃園復興上巴陵比該路的災害因崩塌面積持續擴大，道路下邊坡迄今仍有零星土石崩落，原民局副局長陳正雄（中）等人前往勘災。（記者李容萍攝）

    桃園復興上巴陵比該路的災害因崩塌面積持續擴大，道路下邊坡迄今仍有零星土石崩落，原民局副局長陳正雄（中）等人前往勘災。（記者李容萍攝）

    桃園復興上巴陵比該路的災害因崩塌面積持續擴大，道路下邊坡迄今仍有零星土石崩落，原民局副局長陳正雄（右1）等人前往勘災。（記者李容萍攝）

    桃園復興上巴陵比該路的災害因崩塌面積持續擴大，道路下邊坡迄今仍有零星土石崩落，原民局副局長陳正雄（右1）等人前往勘災。（記者李容萍攝）

    桃園復興上巴陵比該路的災害因崩塌面積持續擴大，道路下邊坡迄今仍有零星土石崩落。（記者李容萍攝）

    桃園復興上巴陵比該路的災害因崩塌面積持續擴大，道路下邊坡迄今仍有零星土石崩落。（記者李容萍攝）

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